GPG Nostini – Day 5: poker di Cuculi nella spada. Rivivi l’evento su Assalto

Il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini ha regalato anche oggi grandi emozioni: rivedi l’evento su Assalto – Sportface TV

Il 62esimo Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” entra nel vivo della spada con una giornata da manuale. A Riccione, 461 atleti hanno dato vita a un festival tecnico ed emotivo, ma a rubare la scena sono due percorsi che incarnano l’essenza del vivaio azzurro.

Emanuele Cuculi (Lazio Scherma Ariccia) entra negli annali, battendo 15-6 Nicola Oronzo Innamorato (Virtus Scherma Salento), il classe 2012 centra il quarto titolo consecutivo nella categoria Allievi, consolidando un dominio senza eguali nella sua generazione.

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Con lui sul podio i bronzi di Lorenzo Zanardi (Pentamodena) e Gabriele Morello, che regala alla Virtus una doppia presenza sul gradino.

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I risultati di oggi al GPG Nostini

Tra le Ragazze, trionfa Eleonora Diana Miglioni (Milanoscherma) al termine di una finale al cardiopalma, decisa 15-14 contro Sara Milazzo (Methodos S.Agata Li Battiati).

A rendere l’impresa indimenticabile è la presenza in pedana della maestra Elisabeta Tufan: sua nonna, guida tecnica e faro emotivo. Terzo posto per Ada Maria Carlotta Gravina (CUS Catania) e Giulia Massobrio (CDS Liguria).

Nel medagliere regionale, il Lazio guida la classifica (6-4-5) davanti a Toscana, Marche e Lombardia, con tredici regioni già sul podio. Domani, le finali di Giovanissimi e Bambini chiuderanno il ciclo spada, trasmesse in diretta dalle 15.00 su Assalto TV e Amazon Prime Video. Un appuntamento imperdibile per seguire i prossimi campioni italiani.