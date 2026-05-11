Scherma, super Italia nell’ultimo Grand Prix della stagione! Podio completo

L’ultimo Grand Prix della stagione a Medellin si colora tutto di azzurro: il podio finale è italiano

L’Italia della spada chiude in bellezza la stagione del Grand Prix, firmando un podio tricolore che sa di riscatto dopo le delusioni della precedente tappa di Coppa del Mondo. In Colombia brillano i colori azzurri: vince Alberta Santuccio nel femminile, mentre al maschile è doppietta con Matteo Galassi e Simone Mencarelli.

Per Santuccio è il primo successo stagionale, coronamento di un 2026 straordinario. La siciliana arriva agli appuntamenti clou — Europei e Mondiali — tra le grandi favorite, con l’obiettivo chiaro di conquistare un metallo in entrambe le rassegne.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Non brillano le altre azzurre, ma emerge Gaia Caforio: la campionessa europea U23, dopo ottime qualificazioni, cede agli ottavi con onore, dimostrando di essere pronta per il salto di qualità.

Il grande trionfo italiano a Medellin

Nel torneo maschile, semifinale italiana: Galassi e Mencarelli si affrontano in un derby che premia entrambi. Per il romagnolo è il primo podio in carriera nel circuito Grand Prix, ennesima conferma per il 21enne di Cervia, stabilmente ai vertici mondiali.

Eccellente anche Mencarelli: per il 22enne piemontese è il secondo podio individuale, a riprova di una crescita costante. Con Di Veroli assente, il quartetto azzurro dimostra di avere ricambi pronti e talento da vendere.

Galassi e Mencarelli rappresentano il presente e il futuro della spada italiana. Medellin consegna un messaggio chiaro: l’Italia è pronta a dire la sua anche nella stagione che conta. Tra entusiasmo e consapevolezza, gli azzurri volano verso i prossimi impegni con l’ambizione di salire ancora sul tetto del mondo.