Sinner vola agli ottavi a Madrid: Moller battuto in due set, ora sogna un record storico

Dopo un esordio complicato, l’azzurro domina il danese e accede agli ottavi del Masters 1000: nel mirino un primato mai raggiunto prima

Jannik Sinner ritrova brillantezza e continuità e conquista con autorità gli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2026. Il numero uno del mondo supera senza difficoltà il danese Elmer Moller, imponendosi con un netto 6-2 6-3 e dando segnali importanti dopo una prima uscita meno convincente contro Bonzi.

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Sinner cresce dopo l’esordio e domina Moller

Dopo qualche incertezza nel match di debutto, il tennista altoatesino ha cambiato marcia sulla terra della Caja Magica. Contro un avversario proveniente dalle qualificazioni, Sinner ha preso subito in mano il gioco, mostrando solidità da fondo campo e grande gestione dei momenti chiave.

Il primo set si è chiuso rapidamente sul 6-2, mentre nel secondo l’azzurro ha mantenuto il controllo senza concedere reali occasioni, archiviando la pratica 6-3 con autorevolezza.

Ottavi di finale: attesa per conoscere l’avversario

Grazie a questo successo, Sinner accede agli ottavi dove affronterà il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Un passaggio importante nel percorso del numero uno del ranking, che continua a gestire il torneo con crescente fiducia.

Obiettivo record: cinque Masters 1000 consecutivi

A Madrid, Sinner non gioca solo per il titolo ma anche per la storia. In caso di vittoria finale, diventerebbe il primo tennista di sempre a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi.

Un traguardo che neanche leggende come Novak Djokovic e Rafael Nadal sono riuscite a raggiungere, fermandosi a quota quattro.

L’azzurro arriva a questo appuntamento forte dei successi ottenuti tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026: Parigi indoor, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Madrid rappresenta quindi un’occasione unica per entrare definitivamente nella storia del tennis.