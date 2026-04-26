Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar trionfa in solitaria: Seixas secondo, Evenepoel sul podio

Lo sloveno domina la Doyenne dopo la delusione della Roubaix: attacco decisivo su La Redoute e allungo finale. Quarta vittoria in carriera, terza consecutiva

Pogacar torna re alla Liegi: attacco e dominio fino al traguardo

Tadej Pogacar torna a imporsi nella Liegi-Bastogne-Liegi e lo fa da padrone assoluto. Il campione del mondo sloveno conquista in solitaria la 112esima edizione della Doyenne, riscattando la recente delusione della Parigi-Roubaix e confermandosi il riferimento assoluto nelle Classiche Monumento.

Alle sue spalle chiude il giovane francese Paul Seixas, staccato di 43 secondi, mentre completa il podio il belga Remco Evenepoel.

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Corsa spezzata e strategia: la UAE costretta a inseguire

La gara si accende già nei primi chilometri con una caduta che divide il gruppo in due tronconi. La UAE Team Emirates resta inizialmente attardata, mentre davanti si forma un’azione pericolosa con Evenepoel e Bernal, supportati dai rispettivi compagni di squadra.

Il tentativo però viene riassorbito a circa 100 km dall’arrivo, prima sulla Cote de Stockeu, dove il gruppo torna compatto e la corsa si resetta.

La Redoute e la selezione decisiva

Il momento chiave arriva sulla salita de La Redoute, dove Pogacar decide di fare la differenza. Lo sloveno attacca con decisione e solo Paul Seixas riesce inizialmente a tenere la sua ruota.

Alle spalle, il gruppo guidato da Evenepoel prova a rientrare, ma il distacco resta intorno ai 40 secondi senza mai colmarsi.

Lo scatto finale sulla Roche aux Faucons

L’azione decisiva arriva sulla Cote de la Roche aux Faucons: a 500 metri dallo scollinamento, Pogacar cambia ritmo e stacca definitivamente Seixas, rimasto senza energie dopo aver resistito per gran parte della fase decisiva.

Da lì in poi è una cavalcata solitaria fino al traguardo, con lo sloveno che firma la sua quarta vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi, la terza consecutiva.

Le parole di Pogacar

“Oggi sono successe tante cose. Ho seguito solo le ruote, siamo andati davvero veloci: quando ho alzato la testa ho visto che il gruppo si era spaccato, dopo 20 minuti abbiamo realizzato che forse era meglio non lasciare andare la fuga. Un po’ di paura c’è stata, dentro c’era Evenepoel, ma la squadra ha fatto un grande lavoro”, ha spiegato Pogacar.

“È stato sempre tutto sotto controllo, ma con questa situazione particolare. Conta tantissimo aver vinto una delle gare più importanti del calendario, sono veramente contento. Sono orgoglioso della mia squadra. Seixas? Su La Redoute ho spinto a fondo, ho visto che è rimasto incollato a me, ha spinto tutto il giorno. Mi stavo preparando per fare lo sprint a due, poi sono riuscito a staccarlo”.