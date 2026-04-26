Curling, Mondiali doppio misto: Italia perfetta, secondo successo contro l’Ungheria

Dopo l’esordio vincente con la Cechia, Constantini e Mosaner si impongono 9-4 anche sugli ungheresi. Azzurri attesi dalla sfida serale contro la Germania.

Italia in controllo: seconda vittoria a Ginevra

Prosegue senza intoppi il cammino dell’Italia ai Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in corso a Ginevra. Nella seconda giornata del torneo, la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner conquista il secondo successo consecutivo, confermando l’ottimo avvio dopo la vittoria all’esordio contro la Cechia.

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Successo netto contro l’Ungheria

Gli azzurri superano con autorità la coppia ungherese composta da Udvardi-Palancsa e Tatar, imponendosi con il punteggio di 9-4. Una gara sempre in controllo, in cui la superiorità tecnica e tattica dell’Italia è emersa con chiarezza fin dalle prime battute.

Troppo ampio il divario tra le due formazioni perché l’Ungheria potesse realmente mettere in difficoltà Constantini e Mosaner, che hanno gestito il match senza particolari rischi.

Sfida alla Germania per chiudere la giornata

Il programma della giornata non è ancora concluso: l’Italia tornerà infatti sul ghiaccio alle ore 19:00 per affrontare la Germania, nel secondo impegno di giornata (double header) che potrà dare ulteriori indicazioni sul percorso azzurro nel torneo.