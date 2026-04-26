Alex Schwazer firma un grande rientro: 3h01:55 nella maratona di marcia, miglior europeo dell’anno

L’altoatesino vince a Kelsterbach con il terzo tempo mondiale stagionale sui 42,195 km. Miglior prestazione italiana e leadership europea in attesa dell’omologazione

Schwazer protagonista in Germania: vittoria e tempo di alto livello

Alex Schwazer torna protagonista e lo fa con una prestazione di assoluto rilievo nella maratona di marcia. L’azzurro chiude in 3h01:55 a Kelsterbach, in Germania, imponendosi con ampio margine nella gara valida anche come campionato tedesco della specialità.

Un risultato significativo sulla distanza dei 42,195 chilometri, entrata ufficialmente nel programma internazionale proprio in questa stagione.

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Terzo tempo mondiale e miglior europeo del 2026

Il crono ottenuto dall’altoatesino rappresenta il terzo miglior tempo mondiale dell’anno, alle spalle dei giapponesi Motofumi Suwa (2h58:21) e Hiroto Jusho (2h59:31), e vale anche la miglior prestazione europea stagionale.

Schwazer si lascia alle spalle il 3h03:45 dell’ungherese Bence Venyercsan, diventando il punto di riferimento continentale su questa nuova distanza.

Record italiano e gestione perfetta della gara

Il 41enne, tesserato per l’Atletica San Biagio e campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, migliora anche la miglior prestazione nazionale, superando il 3h03:55 fatto registrare da Andrea Agrusti nell’ottobre scorso a Zittau.

Il riconoscimento ufficiale come record italiano arriverà a fine stagione, considerando il miglior tempo del 2026.

Dal punto di vista tecnico, decisiva la gestione della gara: Schwazer ha impostato un efficace “negative split”, passando a metà gara in 1h32:39 e accelerando nella seconda parte, corsa a ritmo nettamente superiore nonostante il vento e l’assenza di veri rivali.

Il contesto: nuova distanza e standard internazionali

La maratona di marcia è una disciplina recente nel panorama internazionale, con parametri ancora in fase di definizione. Gli standard attuali indicano:

2h56:30 come riferimento per il record mondiale

3h00:00 per quello europeo

Nella stagione precedente, il giapponese Hayato Katsuki aveva fatto segnare un 2h55:28, mentre ai recenti Mondiali a squadre di Brasilia lo stesso atleta ha vinto in 3h04:58, con Massimo Stano quinto in 3h07:38.

Un ritorno costruito passo dopo passo

Dopo il rientro alle competizioni nel 2024, al termine di otto anni di squalifica, Schwazer continua il suo percorso di rilancio. A inizio marzo era stato fermato ai campionati italiani della mezza maratona di marcia ad Alessandria per quattro cartellini rossi, ma la prova in Germania rappresenta una risposta concreta sul piano tecnico e atletico.