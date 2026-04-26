MotoGp, Alex Marquez trionfa a Jerez: Bezzecchi resta leader, doppio ko Ducati ufficiali

Dopo la pole e la vittoria nella Sprint di Marc Marquez, il GP di Spagna premia Alex Marquez: successo davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Cadono e si ritirano le Ducati factory

Alex Marquez vince a Jerez, Bezzecchi consolida la vetta del Mondiale

Si chiude con un colpo di scena il Gran Premio di Spagna di MotoGp, quarto appuntamento della stagione 2026. A trionfare è Alex Marquez, che porta la Ducati Gresini sul gradino più alto del podio al termine di una gara solida e senza errori.

Alle sue spalle chiude Marco Bezzecchi su Aprilia, che grazie al secondo posto rafforza la leadership nella classifica piloti, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, autore di un altro weekend in crescita.

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Weekend ribaltato: dalla Sprint al caos gara

Il fine settimana di Jerez era iniziato nel segno di Marc Marquez, autore della pole position e vincitore della Sprint Race. Ma la gara lunga ha raccontato tutt’altra storia.

Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale è finito a terra già al secondo giro, mentre il compagno di squadra Francesco Bagnaia è stato costretto al ritiro a metà gara per un problema tecnico. Un doppio zero pesantissimo per il team factory.

Aprilia protagonista, bene anche VR46

Alle spalle dei primi tre, chiude quarto Jorge Martin su Aprilia, confermando la competitività della casa di Noale, che piazza ben quattro moto nelle prime sei posizioni:

quinto Ai Ogura

sesto Raul Fernandez

Settima posizione per Johann Zarco (Honda LCR), mentre completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta.

Le parole dei protagonisti

Alex Marquez non nasconde l’emozione:

“Non ho tante parole per descrivere questo momento. Abbiamo iniziato male l’anno, ma questo weekend è stato positivo fin dall’inizio. Siamo arrivati 100% motivati. Avevo chiaro di dover spingere fin dal primo giro, andare in testa e imporre il mio ritmo, che pensavo sarebbe potuto essere molto buono fino alla fine. Grazie mille al mio team che non ha mai smesso di lavorare e grazie ai tifosi spagnoli”.

Soddisfatto anche Bezzecchi:

“Oggi era importante fare una gara bella dopo ieri, abbiamo sofferto tutto il weekend ma oggi abbiamo fatto una bella prestazione. Alex oggi era troppo veloce per me, congratulazioni a lui perché ha meritato questa vittoria. Io ho fatto del mio meglio. Ora pensiamo a Le Mans”.

Più riflessivo Di Giannantonio:

“Devo essere contento. Abbiamo fatto un gran weekend, ed è la prima volta che siamo competitivi a Jerez. Penso che abbiamo lasciato qualcosa con le decisioni prese sull’assetto della moto. Il team ha fatto un lavoro fantastico, ma penso di aver valutato male le condizioni. È stata comunque una mia decisione”.

Ordine d’arrivo

Alex Marquez (Ducati Gresini) Marco Bezzecchi (Aprilia) +1”903 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +5”796 Jorge Martin (Aprilia) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) Johann Zarco (Honda LCR) Enea Bastianini (Ktm Tech3) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) Pedro Acosta (Ktm)

Classifica piloti

Marco Bezzecchi – 101 punti Jorge Martin – 90 Fabio Di Giannantonio – 71 Pedro Acosta – 66 Marc Marquez – 57 Raul Fernandez – 54 Alex Marquez – 53 Ai Ogura – 48 Francesco Bagnaia – 34 Enea Bastianini – 30

Classifica costruttori