Giro dell’Appennino 2026: Crescioli firma la prima vittoria da pro, doppietta Polti davanti a Pozzovivo

Il toscano batte Pesenti allo sprint a Genova dopo l’azione decisiva con Pozzovivo. Successo costruito con il gioco di squadra nella classica ligure

Ludovico Crescioli conquista il Giro dell’Appennino 2026 e centra il primo successo in carriera tra i professionisti. Il corridore del Team Polti VisitMalta si impone al termine dei 196 chilometri con arrivo a Genova, regolando allo sprint ristretto il compagno di squadra Thomas Pesenti. Completa il podio un intramontabile Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali), protagonista dell’azione decisiva nonostante i suoi 43 anni.

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La corsa: fuga iniziale e controllo del gruppo

La gara si accende dopo una ventina di chilometri dalla partenza di Arquata Scrivia, quando si forma una fuga di nove uomini: Andrea Guerra, Filippo Agostinacchio, Kevin Biehl, Andrea De Trotto, Lorenzo Ginestra, Marco Fermanelli, Maximilien Juillard, Guillaume Bagou ed Elia Blum. Il gruppo lascia fare, mantenendo però sempre la situazione sotto controllo.

Il vantaggio dei battistrada supera il minuto e quaranta secondi e resta stabile anche sui primi GPM, con Agostinacchio protagonista sia al Passo della Castagnola che al Passo dei Giovi. La corsa si sviluppa senza scossoni fino alla seconda parte, quando il ritmo aumenta e la fuga perde pezzi.

La selezione e l’attacco decisivo

Sulle salite finali la corsa cambia volto. Dopo il ricompattamento del gruppo, è Domenico Pozzovivo a rompere gli indugi a 28 chilometri dall’arrivo. A rispondere sono proprio i due uomini del Team Polti VisitMalta, Crescioli e Pesenti. Si forma così un terzetto di testa che guadagna rapidamente margine sugli inseguitori.

Alle loro spalle prova a rientrare Andrii Ponomar, ma senza successo. Il trio di testa procede con cambi regolari, resistendo fino all’ingresso a Genova, dove si gioca la vittoria.

Sprint finale e doppietta Polti

Nel finale emerge la superiorità tattica del Team Polti VisitMalta: Crescioli e Pesenti gestiscono alla perfezione la situazione contro Pozzovivo e si presentano allo sprint con un leggero vantaggio. Il toscano classe 2003 è il più veloce e conquista la vittoria al fotofinish sul compagno di squadra.

Pozzovivo chiude terzo, firmando comunque una prestazione di alto livello pochi giorni dopo il rientro alle competizioni.

Ordine d’arrivo

Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali) Andrii Ponomar (Petrolike) Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) Jean Victor (Elite Fondations Cycling Team) Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) Nils Aebersold (Elite Fondations Cycling Team) Luca Cretti (MBH Bank CSB Telecom Fort)

Un successo che vale doppio

Per Crescioli si tratta di una vittoria pesante: la prima tra i professionisti e arrivata in una classica storica del ciclismo italiano. Per il Team Polti VisitMalta è anche il primo successo stagionale, impreziosito dalla doppietta con Pesenti.

Una gara costruita con pazienza e intelligenza, chiusa con freddezza nel momento decisivo. È così che si inizia a costruire una carriera.