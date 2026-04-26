Judo, European Cup Cadetti Berlino: oro Giordano nei -63 kg, Italia quinta nel medagliere

L’azzurrina domina la categoria con sei vittorie consecutive. Palermo e Ceci chiudono al settimo posto, buona prova complessiva della spedizione italiana

Si chiude con una medaglia d’oro per l’Italia la Millennium Team Cadet European Cup di Berlino. A firmare il successo è Valeria Giordano, protagonista nei -63 kg di un percorso netto e convincente.

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Giordano perfetta: sei vittorie e oro nei -63 kg

L’atleta del Banzai Cortina ha costruito il suo trionfo con grande solidità, infilando sei successi consecutivi lungo il tabellone. Giordano ha superato nell’ordine Bestav (Turchia), Volk (Germania), Struijk (Paesi Bassi), Rama (Austria), Matouskova (Repubblica Ceca) e Bilen (Turchia), senza concedere margini alle avversarie.

Un cammino pulito che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio e chiudere la competizione nel migliore dei modi per la squadra azzurra.

Palermo e Ceci si fermano ai ripescaggi

Nella stessa manifestazione arrivano anche due settimi posti per l’Italia. Elisa Palermo (Kumiai) si arrende ai recuperi contro la francese Wandji, vedendo sfumare la possibilità di lottare per il bronzo.

Percorso simile per Emiliano Ceci, fermato nel terzo incontro di ripescaggio dall’estone Hristoforov.

Italia quinta nel medagliere

Nel complesso, la spedizione azzurra chiude la competizione con un buon piazzamento generale, conquistando la quinta posizione nel medagliere.

Un risultato che conferma la competitività del settore giovanile italiano a livello europeo, impreziosito dall’oro di Giordano.