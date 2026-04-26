Musetti agli ottavi a Madrid: battuto Griekspoor in due set

L’azzurro supera 6-4 7-5 l’olandese e accede agli ottavi del Masters 1000. Prossima sfida contro Lehecka.

Vittoria solida per Musetti

Lorenzo Musetti continua il suo percorso al “Mutua Madrid Open” e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Il tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie del torneo, ha superato nei sedicesimi l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5.

Una prestazione convincente per l’azzurro, capace di gestire i momenti chiave del match senza concedere troppo all’avversario, numero 33 del mondo e 29esima forza del tabellone.

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Gestione e lucidità nei momenti decisivi

Musetti ha indirizzato la partita già nel primo set, mantenendo il controllo degli scambi e sfruttando le occasioni nei turni di risposta. Più combattuto il secondo parziale, in cui l’italiano ha accusato un leggero calo, ma è riuscito comunque a restare lucido nei momenti decisivi, chiudendo 7-5.

Ora la sfida con Lehecka

Agli ottavi di finale, Musetti affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 14 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, che ha eliminato lo statunitense Alex Michelsen con un netto 6-4 6-2.

Le parole di Musetti

“Ho giocato un match solido. E’ stata una partita difficile: sono stato quasi sempre lucido. Ho avuto solo un piccolo calo di tensione nel secondo set ma lui è sempre un avversario pericoloso: per questo sono felice della vittoria odierna. Il mio rovescio vincente? Quando mi riescono certi colpi è sempre un piacere”.