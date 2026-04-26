Maratona nella storia: Sawe abbatte il muro delle due ore a Londra

Il keniano firma il record del mondo in 1h59:30 nella maratona più veloce di sempre. Sotto il vecchio primato anche Kejelcha e Kiplimo, mentre Assefa migliora il record “women only”.

Sawe nella leggenda: prima maratona sotto le due ore

È successo davvero: la maratona entra in una nuova era. A Londra, sul traguardo iconico di The Mall davanti a Buckingham Palace, Sabastian Sawe diventa il primo uomo a correre i 42,195 km in meno di due ore in una gara ufficiale. Il keniano chiude in 1h59:30, scrivendo una pagina destinata a restare nella storia dello sport.

Una gara vera, combattuta fino all’ultimo, non un esperimento: Sawe resiste e stacca nel finale Yomif Kejelcha, straordinario secondo in 1h59:41, anche lui sotto il muro delle due ore. Terzo Jacob Kiplimo in 2h00:28, tempo che vale comunque il primato nazionale ugandese e che, fino a ieri, sarebbe stato record del mondo.

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Una gara mai vista

La classifica finale è qualcosa di mai visto: quattro uomini sotto i 2h02, con Amos Kipruto quarto in 2h01:39 e il campione olimpico Tamirat Tola quinto in 2h02:59.

Sawe costruisce il suo capolavoro con una gestione perfetta: passaggio a metà gara in 1h00:29 e seconda parte clamorosa in 59:01. Numeri che certificano una prova fuori scala.

Per il 31enne keniano si tratta della quarta maratona in carriera: quattro vittorie. Un percorso netto che lo proietta direttamente tra i più grandi di sempre.

Anche Assefa riscrive la storia

Non solo gara maschile: a Londra cade anche il record mondiale “women only”. Tigist Assefa conferma il successo dello scorso anno e migliora il primato con 2h15:41, al termine di una sfida di altissimo livello.

Alle sue spalle, vicinissime, Hellen Obiri (2h15:53) e Joyciline Jepkosgei (2h15:55), in un podio tutto sotto i riferimenti precedenti. La migliore europea è Eilish McColgan, settima in 2h24:51.

Wheelchair: dominano Hug e DeBrunner

Nelle gare in carrozzina, ottavo successo a Londra (sesto consecutivo) per Marcel Hug in 1h24:12, davanti a Luo Xingchuan e David Weir.

Tra le donne si impone ancora Catherine DeBrunner in 1h38:29, davanti a Tatyana McFadden e Manuela Schar.

La progressione di Sawe

Il record mondiale arriva al culmine di una crescita impressionante:

2:02:05 – Valencia 2024

2:02:27 – Londra 2025

2:02:16 – Berlino 2025

1:59:30 – Londra 2026

Un muro abbattuto dopo 40 anni di record

Dal 2h07:12 di Carlos Lopes nel 1985 al 2h00:35 di Kelvin Kiptum nel 2023, la maratona ha inseguito per decenni il limite umano.

Ora quel limite non esiste più: Sabastian Sawe lo ha cancellato.