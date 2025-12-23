Sportface TVOriginals
Tennis

Sinner numero uno al mondo, spunta la data del sorpasso: Alcaraz avvisato

Jannik Sinner of Italy in action against Francisco Cerundolo of Argentina during day four of the Rolex Paris Masters 2025 on October 30, 2025 in Nanterre, France. (Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images)

Jannik Sinner è tornato in Italia ma intanto i tifosi non vedono l’ora di rivederlo in campo e sperano nel sorpasso in classifica. 

Dopo mesi in testa alla classifica Jannik Sinner ha perso il primato a fine 2025 e ciò è dovuto specialmente alla sconfitta in finale contro Alcaraz agli Us Open. Questo ma non solo in quanto non va dimenticato che Sinner è stato fermo tre mesi per la sospensione legata al caso Clostebol ed ora nel 2026 – oltre al vincere tornei – l’azzurro punterà a scavalcare il rivale in classifica e tornare in vetta. E ci sono numeri e date precise riguardo a tutto ciò.

Sinner numero uno, i tifosi sognano: ecco la situazione

Sinner è al momento distante 550 punti in classifica da Alcaraz ma il sorpasso a gennaio è davvero molto difficile. L’azzurro è campione in carica a Melbourne mentre Alcaraz può guadagnare punti agli Australian Open, i due poi parteciperanno insieme probabilmente a Rotterdam e cosi le parti dovrebbero poi sfidarsi a Marzo.

Tennis Nitto ATP Finals 2025 Sinner vs De Minaur

Tennis, ATP FINALS 2025 Jannik Sinner (ITA), Turin, Italy, November 15, 2025. Foto Felice Calabro’

Da Marzo fino a inizio Maggio Sinner non ha punti da difendere mentre Alcaraz ne ha sicuramente qualcuno e questo periodo viene visto da tutti come quello perfetto per il sorpasso, cosi ad Aprile circa potrebbe arrivare il sorpasso e Sinner potrebbe tornare finalmente numero uno.

