Sinner numero uno al mondo, spunta la data del sorpasso: Alcaraz avvisato

Jannik Sinner è tornato in Italia ma intanto i tifosi non vedono l’ora di rivederlo in campo e sperano nel sorpasso in classifica.

Dopo mesi in testa alla classifica Jannik Sinner ha perso il primato a fine 2025 e ciò è dovuto specialmente alla sconfitta in finale contro Alcaraz agli Us Open. Questo ma non solo in quanto non va dimenticato che Sinner è stato fermo tre mesi per la sospensione legata al caso Clostebol ed ora nel 2026 – oltre al vincere tornei – l’azzurro punterà a scavalcare il rivale in classifica e tornare in vetta. E ci sono numeri e date precise riguardo a tutto ciò.

Sinner numero uno, i tifosi sognano: ecco la situazione

Sinner è al momento distante 550 punti in classifica da Alcaraz ma il sorpasso a gennaio è davvero molto difficile. L’azzurro è campione in carica a Melbourne mentre Alcaraz può guadagnare punti agli Australian Open, i due poi parteciperanno insieme probabilmente a Rotterdam e cosi le parti dovrebbero poi sfidarsi a Marzo.

Da Marzo fino a inizio Maggio Sinner non ha punti da difendere mentre Alcaraz ne ha sicuramente qualcuno e questo periodo viene visto da tutti come quello perfetto per il sorpasso, cosi ad Aprile circa potrebbe arrivare il sorpasso e Sinner potrebbe tornare finalmente numero uno.