Sinner numero 1 ma Alcaraz incalza: il primato Atp è già a rischio

L’azzurro conquista Montecarlo battendo lo spagnolo e torna in vetta al ranking, ma il 500 di Barcellona può cambiare subito le gerarchie.

Sinner torna in vetta al ranking mondiale

Jannik Sinner è di nuovo il numero 1 del ranking Atp dopo il successo nella finale del Monte-Carlo Masters contro Carlos Alcaraz. L’azzurro si è imposto in due set, 7-6(5) 6-3, conquistando il terzo titolo consecutivo dopo Indian Wells e Miami e completando uno storico Sunshine Double.

Il successo nel Principato ha permesso a Sinner di tornare sul trono mondiale dopo 66 settimane, superando proprio Alcaraz nella classifica Atp.

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La rincorsa iniziata con il Sunshine Double

Il tennista italiano aveva già ridotto il distacco grazie ai trionfi nei Masters 1000 di Indian Wells Masters e Miami Open, arrivando a quota 12.400 punti, a meno di 1200 lunghezze dallo spagnolo.

Con la vittoria di Montecarlo, Sinner sale a 13.400 punti, mentre Alcaraz si ferma a 13.240, completando il sorpasso in vetta al ranking mondiale.

Barcellona può cambiare di nuovo tutto

La sfida tra i due fenomeni potrebbe però proseguire già nei prossimi giorni. Alcaraz parte infatti come testa di serie numero uno al Barcelona Open: in caso di vittoria del torneo, lo spagnolo salirebbe a 13.410 punti, superando nuovamente Sinner di appena 10 punti.

Una situazione che conferma quanto la corsa al numero uno sia apertissima e destinata a proseguire per tutta la stagione sulla terra rossa.