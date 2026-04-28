Sinner-Norrie apre Madrid: ottavi all’alba del Manolo Santana, con il numero 1 che cerca un salto di qualità

Oggi, martedì 28 aprile, Jannik Sinner affronta Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il match aprirà il programma del Manolo Santana Stadium, alle ore 11.00, in una giornata che può dire molto sul percorso dell’azzurro nel torneo spagnolo. Dopo i turni precedenti, il numero 1 del mondo cerca infatti una prestazione più pulita e continua, anche per adattarsi meglio a condizioni particolari come quelle della Caja Magica, dove altura e terra rapida recando il gioco più scivoloso e complesso da gestire.

Un incrocio inedito, ma con tanti allenamenti alle spalle

Quella tra Sinner e Norrie sarà una sfida inedita sul circuito ufficiale: i due non si sono mai affrontati in una partita ATP. Esiste però una conoscenza indiretta costruita negli allenamenti, e proprio Norrie ha messo che nei set simulati avuti in passato Sinner è sempre riuscito a prevalere.

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Questo, però, non basta a rendere il confronto semplice: il britannico è un giocatore atipico, mancino, capace di spezzare ritmo e geometrie, e proprio il contesto di Madrid potrebbe aiutarlo a sporcare il tennis dell’italiano.

Orario, tv e progamma del entrale

La partita tra Sinner e Norrie inizierà alle 11.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, con streaming disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV. Dopo il match dell’azzurro, il programma del Manolo Santana proseguirà con Fernandez-Andreeva non prima delle 13.00, Kopriva-Jodar non prima delle 16.00, Sabalenka-Baptiste non prima delle 20.00 e, a seguire, Mensik-Zverev.

Per Sinner, insomma, sarà il primo snodo vero della giornata madrilena: campo centrale, fascia nobile e ottavi da non sbagliare.