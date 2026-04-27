Dal Baltico all’Algarve: l’Italia della ritmica si sdoppia e lancia il futuro

La ginnastica ritmica italiana si prepara a un fine settimana internazionale intenso, dividendosi tra Dgynia e Portimao dall’8 al 10 maggio. Non si tratta solo di due trasferte parallele, ma di un passaggio significativo per misurare stato di salute e prospettive del movimento azzurro, a pochi giorni da appuntamenti ancora più pesanti come la World Challenge Cup e gli Europei di Varna. La Federginnastica, insomma, usa questi due tornei per testare presente e futuro della Nazionale.

A Gdynia spazio a un gruppo giovane ma ricco di spunti

In Polonia, nella Polsat Plus Arena di Gdynia, andrà in scena l’ottava edizione del Rhythmic Stars. L’Italia si presenterà con una squadra giovane ma interessante: tra le senior ci saranno Margherita Fucci e Isabelle Tavano, mentre il gruppo del vivaio sarà formato da Flavia Cassano, Elodie Margot Godioz e Veronica Zappaterreni.

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La spedizione sarà guidata della tecnica Spela Alenka Mohar e Simona Ravaioli, con Marisa Stufano capo delegazione e Laura Lazzaroni in giuria. È una trasferta che punta chiaramente a valorizzare i profili emergenti del panorama azzurro.

A Portimao l’Italia allarga il gruppo e alza le ambizioni

Parallelamente, in Portogallo, la Portimao Arena ospiterà il 33° RG Internationational Tournament, altro snodo importante della primavera azzurra. Qui la Federginnastica schiererà una formazione più ampia di individualiste, con Ginevra Bindi, Elizabeta Havryliv, Carlo Michelotti e Anna Piergentili, affiancate dalle più giovani Melissa Musacci ed Emma Visentin.

A guidare la missione saranno Maria Cristina Cammelli e Francesca Cupisti, con Liliana Iacomini e Talisa Torretti, mentre Luciana De Corso rappresenterà l’Italia in giura. Due tornei diversi, dunque, ma un’idea unica: investire sulle nuove generazioni senza rinunciare alla qualità delle atlete già più strutturate.