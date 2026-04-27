Cobolli accelera e convince: Vallejo travolto, ora Madrid gli regala Medvedev

Flavio Cobolli si prende con autorità gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, superando il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo con un netto 6-3, 6-2 in appena un’ora e 14 minuti. Sulla terra rossa della Caja Magica, il romano ha imposto fin dalle prime battute un ritmo superiore, fatto di maggiore velocità di palla, pressione costante e una gestione quasi sempre lucida dello scambio. È stata una vittoria pulita, mai davvero in discussione, che conferma il buon momento dell’azzurro e gli spalanca ora la sfida contro Daniil Medvedev.

Il primo set indirizzato con aggressività e profondità

L’avvio di Cobolli è stato subito indicativo del copione del match. Dopo un primo turno di servizio un po’ laborioso, l’azzurro ha iniziato a comandare gli scambi con un tennis aggressivo e propositivo. Vallejo ha sofferto in particolare al servizio, e le risposte profonde del romano hanno prodotto il break nel quarto gioco.

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Cobolli ha poi sfiorato un secondo lungo nel sesto game e, nel nono, ha saputo reggere il tentativo di contro-break del paraguaiano, trovando nel servizio un appoggio decisivo nei momenti più delicati. Il 6-3 finale è stato così la conseguenza naturale di un set controllato con crescente sicurezza.

Nel secondo set Cobolli alza il livello

Nel secondo parziale la superiorità dell’azzurro si è vista ancora di più. Cobolli ha strappato subito il servizio a Vallejo senza concedere nemmeno un quindici e ha continuato a spingere da fondo con notevole incisività, trovando un altro break nel quinto game e chiudendo di fatto ogni discorso sul match. Le statistiche raccontano bene la qualità della sua prova: 86% di punti vinti, con la prima un bilancio perfettamente in equilibrio tra vincenti ed errori non forzati, 22 a 22, e una partita gestita con personalità.

Restano da migliorare il rendimento con la seconda, fermo al 50%m e la percentuale di prime in campo, 51%, ma intanto Madrid gli consegna un ottavo di finale pesante e un test di alto livello contro Medvedev.