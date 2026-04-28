Riccione incorona Torre e Mastrolitto: la sciabola Under 20 chiude la quinta giornata dei Gold

La quinta giornata dei Campionati Nazionali Gold di Riccione si è chiusa nel segno della sciabola Giovani, con due vincitori che hanno lasciato un’impronta netta: Anna Torre tra le ragazze e Pietro Gianni Mastrolitto tra i ragazzi. La tappa romagnola ha così consegnato altri due verdetti importanti in una manifestazione che continua a mettere in vetrina i migliori prospetti della scherma italiana Under 20.

Anna Torre la spunta di nervi e precisione

Nella prova femminile, Anna Torre del Fidel Livorno ha conquistato il titolo dopo una giornata vissuta sul filo, imponendosi all’ultima stoccata sia in semifinale sia in finale. Alle sue spalle ha chiuso Diletta Fusetti del Petrarca Scherma Padova, argento, mentre sul terzo gradino del podio sono salite Rosa Caterina Bilotti e Sofia Gullo, entrambe della SS Lazio Scherma Ariccia.

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Il comunicato federale certifica anche il livello numerico della gara: in pedana sono scese 71 sciabolatrici, segnale di una partecipazione ampia e competitiva.

Mastrolitto firma la prova maschile, Lazio ancora protagonista

Nel tabellone maschile, il successo è andato a Pietro Gianni Mastrolitto del Circolo Schermistico Danno Foggia, che ha chiuso davanti a Christian Murtas del Club Scherma Roma. Anche qui il podio ha premiato in doppia copia la SS Lazio Scherma Ariccia, grazie ai bronzi ex aequo di Samuel Marcelli e Lorenzo Tomassetti.

La gara maschile ha fatto registrare numeri ancora più alti, con 122 partecipanti, a conferma della profondità del movimento. A Riccione, intanto, il programma prosegue con le prove Assolute di sciabola maschile e femminile, con le fasi finali previste in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” sulla piattaforma Sportface a partire dalle 14.05 di oggi.