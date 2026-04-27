Chasing Perfection, il volto umano della ritmica: Raffaeli, Ivanova e Stoyanov si raccontano su Sportface TV

La nuova puntata di “Chasing Perfection – Inside The Cross Battle” porta dentro la parte pia intima della ginnastica ritmica, mostrando non solo la competizione ma anche ciò che c’è dietro: tensione, abitudini, leadership e ricerca ossessiva del dettaglio perfetto. Il documentario, dedicato a Sofia Raffaelli e al gruppo della Bulgaria, è disponibile su Sportface TV, sia via web che tramite app, ed è uno di quei contenuti che aiutano a capire meglio cosa c’è dietro una pedana.

Raffaeli si racconta, la Bulgaria con due leader

Nel raconto emerge con forza la voce di Sofia Raffaeli, che spiega il suo approccio mentale alla gara: visualizzazione dell’esercizio, controllo del respiro, concentrazione totale su attrezzo, musica e pedana, con tanto di qualche retroscena simpatico legato a ciò che c’è dietro una gara: dal rapporto con il fisioterapista alle parole tenere di Amina Zaripova, nuova coach dell’italiana.

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Ma la puntata non si sofferma solo sull’Italia. Protagoniste anche le due capitane della Nazionale bulgara, Sofia Ivanova e Rachel Stoyanov, in un confronto che arricchisce il documentario e gli dà un respiro ancora più internazionale. Sullo sfondo resta la regia tecnica di Vesela Dimitrova, riferimento del collettivo bulgaro.

Baku come crocevia emotivo e tecnico

Il passaggio su Baku è fulcro centrale dell’episodio. Raffaeli ripercorre la propria esperienza personale, dentro una stagione che a inizio aprile l’ha vista tornare sul podio in Coppa del Mondo con due argenti nelle finali di specialità.

Sul versante bulgaro, invece, Ivanova e Stoyanov riavvolgono il filo di una tappa importante per il loro gruppo come quella di Baku, chiusa con un podio nell’esercizio misto e con indicazioni utili per capire a che punto sia il percorso della nuova formazione. Il risultato è però secondario: il pregio vero della puntata sta nel mostrare quanto la ritmica sia fata di testa, identità e connessioni umane.