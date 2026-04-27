FITAV, Roma al centro delle decisioni: il Consiglio Federale apre il cantiere di primavera

La FITAV rimette al centro Roma per la riunione di aprile del Consiglio Federale, inserendo l’appuntamento tra le principali notizie della giornata federale. Il vertice si svolge nella Sala A del Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano, sede ormai simbolica dei passaggi più importanti della vita istituzionale del tiro a volo italiano.
Un passaggio chiave per la macchina federale
Al di là del tono asciutto del comunicato, il significato dell’incontro è chiaro: il Consiglio Federale rappresenta uno snodo centrale per accompagnare l’attività della FITAV in una fase già decisissima di impegni nazionale e internazionali.
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La riunione romana di aprile si inserisce infatti nel percorso di lavoro avviato nelle precedenti sedute del 2026, confermando la volontà della federazione di mantenne continuità sul piano organizzativo e decisionale.
Roma come cabina di regia del tiro a volo italiano
Il dato politico-sportivo più evidente è proprio questo: Roma continua a essere la cabina di regia del movimento, il luogo in cui la FITAV riunisce i suoi vertici per dare indirizzo alla stagione.
In una primavera che corre veloce tra gare, raduni e programmazione. la riunione del Consiglio diventa così un passaggio tutt’altro che formale.