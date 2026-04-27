Cagliari si tinge d’azzurro: la spada femminile conquista l’Europa, i fiorettisti si prendono un argento di peso

Lunedì da ricordare per la scherma azzurra agli Europei Under 23 di Cagliari. L’Italia ha conquistato l’oro nella spada femminile a squadra e l’argento nel fioretto maschile a squadre, chiudendo una terza giornata di gara con due medaglie pesanti e un bilancio complessivo che continua a sorridere alla spedizione di casa. Meno fortunato, invece, il team della sciabola maschile, che ha terminato la sua corsa al sesto posto.

Le spadiste dominano e salgono sul tetto d’Europa

A prendersi la scena sono state Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Carola Maccagno e Vittoria Siletti, protagoniste di un percorso da campionesse. L’Italia ha debuttato battendo l’Austria 38-34, poi nei quarti ha superato la Germania 36-35 con una rimonta costruita nelle ultime tre frazioni.

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In semifinale le azzurre hanno poi piegato con autorità l’Estonia 45-34, prima di dominare la finale contro la Francia con un netto 45-29, risultato che ha consegnato loto il titolo europeo. La classifica finale della prova l’Italia davanti a Francia, Polonia ed Estonia.

I fiorettisti brillano d’argento, sciabolatori sesti

Molto positiva anche la prova del quartetto di fioretto composto da Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Giuseppe Franzoni e Raian Adoul. Gli azzurri hanno aperto il loro cammino con il largo successo su Israele per 45-18, poi hanno superato la Polonia 45-39 in semifinale. Solo in finale si sono arresi alla Francia, capace di imporsi 45-36, lasciando comunque all’Italia medaglia d’argento che di grande valore.

La sciabola maschile, con marco Stigliano, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli e Leonardo Tocci, è invece uscita nei quarti contro la Francia per 45-36, ha battuto la Germania 45-40 nei piazzamenti e poi ha perso di misura con la Bulgaria 45-43, chiudendo sesta.