Milano lancia la volata dell’acrobatica: numeri in crescita e finalissima nel mirino

Il weekend di Milano ha confermato il momento positivo della ginnastica acrobatica italiana. La terza prova del circuito Gold, organizzata dall’aerostar Academy, non è stata soltanto un altro appuntamento stagione, ma una tappa chiave della regular season, quella utile a definire il quadro ammessi alla finalissima del 17 maggio a Mortara. Il segnale più forte arriva dai numeri e dalla qualità complessiva del movimento: partecipazione in aumento, livello tecnico in crescita e una disciplina che, tappa dopo tappa, mostra una struttura sempre più solida.

Milano conferma la crescita del movimento

Dopo i riscontri incoraggianti arrivati dalle precedenti prove di Villanova e Torino, anche Milano ha fotografato un’acrobatica in evidente espansione. Nella giornata di sabato sono stati 130 gli atleti in gara, mentre domenica si è saliti addirittura a 256 partecipanti, dato che racconta meglio di qualsiasi slogan il lavoro capillare svolto sul territorio.

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La tappa inaugurale ha visto anche la presenza del vicepresidente regionale Paolo Gilardoni, impegnato nelle premiazioni insieme al presidente della società organizzatrice Massimiliano Tobaldo, in un contesto che la stessa Federginnastica descrive come molto partecipato e condiviso.

Mortara ora è il traguardo, Pesaro l’orizzonte grande

Il valore della prova milanese sta anche nel suo peso specifico dentro la stagione: era infatti la tappa qualificante della regular season, passaggio decisivo vero l’atto conclusivo di Mortara. Ma il comunicato federale spinge lo sguardo anche oltre, sottolineando come dalla prima prova di febbraio fino a oggi il livello tecnico e la preparazione degli atleti siano cresciuti in modo costante, grazie al lavoro dei tecnici e al contributo della giuria nel percorso di miglioramento delle società.

Non è quindi solo una corsa verso la finale nazionale: è anche un passaggio di costruzione verso l’appuntamento più importante dell’anno, i Mondiali di Pesaro di metà settembre.