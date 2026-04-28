F1, l’ADUO entra nel vivo: Tombazis spiega come funzionerà davvero il sistema delle concessioni

Il ritorno della Formula 1 a Miami, dopo cinque settimane di pausa, non coincide solo con la ripresa del Mondiale, ma anche con una fase cruciale per la definizione degli equilibri in vista del 2026. Al centro del dibattito c’è infatti l’ADUO, il meccanismo studiato per concedere margini di sviluppo extra ai motoristi più in difficoltà. Nicolas Tombazis, direttore del reparto monoposto FIA; ha chiarito tempi e criteri di valutazione, spiegando che le prime indicazioni ufficiali non arriveranno subito, ma servirà ancora circa un mese di osservazione.

Come verrà misurata la potenza delle power unit

Tombazis ha spiegato che il parametro centrale resterà la potenza, ma non in modo grezzo o superficiale. La FIA utilizzerà infatti un sistema “pesato sul giro”, che attribuirà più importanza ai punti della pista in cui la potenza incide maggiormente, come l’inizio dei rettilinei.

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Inoltre, per ogni gara verrà presa in considerazione la vettura migliore di ciascun motorista, raccogliendo dati su molti giri e costruendo poi una media statistica. Secondo il dirigente FIA, il metodo dovrebbe essere affidabile anche grazie ai sensori molto più avanzati rispetto al passato.

Tempi, dubbi dei team e il rischiamo alla trasparenza

La prima “tranche” di risultato ADUO non arriverà prima di Miami e Canada, segno che la FIA vuole evitare decisioni affrettate. Restano però le perplessità di alcuni team. soprattutto di chi ha sviluppato filosofie progettuali meno orientate alla potenza pura. Tombazis ha rivelato che la FIA aveva proposto una formula più complessa, capace di includere anche altri parametri tecnici, mai motoristi l’hanno respinta, preferendo un criterio più semplice basato sulla sola potenza.

In questo quadro si inserisce anche il monito di Titi Wolff, che ha ribadito come l’ADUO debba servire a far recuperare chi è indietro, non a ribaltare artificialmente la gerarchia competitiva.