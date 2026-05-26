Sinner non sbaglia all’esordio al Roland Garros: battuto Tabur in tre set

Il Roland Garros di Jannik Sinner inizia senza sorprese negative: l’altoatesino vince in tre set contro Tabur, ma concedendo otto game

Jannik Sinner non si perde per strada e firma un esordio solido al Roland Garros 2026. Sul Court Philippe Chatrier, il numero uno del mondo regola Clement Tabur, wild card francese, con un netto 6-1, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti.

Una vittoria controllata, ma non scontata, che conferma la fame del campione italiano e allunga la sua striscia positiva: il muro di Nadal (32) è ora nel mirino.

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Partenza a razzo dell’azzurro: break immediato e dominio nel primo parziale, chiuso 6-1 in appena 25 minuti. Tabur non molla la presa, alza il livello nel secondo set e costringe Sinner a maggiore precisione. Ma il leader ATP gestisce con freddezza: strappa sul 3-1 e chiude 6-3, capitalizzando la maggiore regolarità da fondo.

Il prossimo avversario di Sinner al Roland Garros

Nel terzo set, il francese trova il suo miglior tennis: porta Sinner ai vantaggi, strappa un break e rende il match più vibrante. Jannik, però, non trema: rientra subito, consolida e, al quinto match point, sigilla la pratica con un dritto vincente.

I numeri parlano chiaro: 66% di prime in campo, soli 10 punti persi con la prima e 7 con la seconda, 40 vincenti contro 21 errori gratuiti.

Tabur esce a testa alta, ma il divario tecnico era evidente. Ora Sinner attende Juan Manuel Cerundolo: il fratello di Francisco, capace di sorprendere in ATP, sarà un test più impegnativo. La strada per vincere il Roland Garros è lunga, ma il fuoriclasse azzurro ha già impostato la marcia giusta. Parigi è fatta per sognare, Jannik avanza.