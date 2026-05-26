Giro d’Italia 2026, Vingegaard domina anche a Carì: quarta vittoria e maglia rosa sempre più salda

Jonas Vingegaard conquista anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 vincendo in solitaria la Bellinzona-Carì. Il danese firma il quarto successo personale in questa edizione e rafforza la leadership in classifica generale. Giornata difficile invece per Giulio Pellizzari.

Il Giro d’Italia continua a parlare danese. Jonas Vingegaard domina anche la sedicesima tappa, la Bellinzona-Carì di 113 chilometri, imponendosi in solitaria e consolidando la maglia rosa.

Per il leader della Team Visma | Lease a Bike arriva il quarto successo personale in questa edizione della corsa rosa.

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Vingegaard stacca tutti sull’ultima salita

La frazione più corta del Giro è stata animata inizialmente da una lunga fuga composta da tredici corridori, tra cui Giulio Ciccone, Einer Rubio, Diego Ulissi e Jhonatan Narvaez.

Il gruppo della maglia rosa ha però controllato senza concedere troppo spazio ai battistrada.

Sull’ultima ascesa verso Carì è arrivato l’attacco decisivo di Vingegaard, che a sei chilometri dal traguardo ha staccato tutti andando a vincere in solitaria.

Secondo posto per Felix Gall a oltre un minuto, terzo Jai Hindley.

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Giornata negativa per Pellizzari

Tappa complicata invece per Giulio Pellizzari, staccatosi già nelle prime fasi della salita finale e mai realmente in lotta con i migliori.

La classifica generale

Con il successo odierno Vingegaard rafforza ulteriormente il proprio vantaggio nella generale.

Alle sue spalle restano Felix Gall e Thymen Arensman, mentre l’italiano meglio piazzato è Davide Piganzoli, ottavo.

Vingegaard: “La condizione cresce giorno dopo giorno”

Dopo il traguardo il danese ha parlato ai microfoni Rai sottolineando il proprio stato di forma:

“Meglio cogliere le opportunità quando arrivano. La condizione sta migliorando giorno dopo giorno e sento di essere cresciuto molto durante questo Giro”.

Ordine d’arrivo – 16ª tappa

Jonas Vingegaard – 2h57’40” Felix Gall +1’09” Jai Hindley +1’11” Thymen Arensman +1’14” Derek Gee +1’18”

Classifica generale