Giro d’Italia 2026, la nuova classifica generale: Vingegaard scappa via, male Pellizzari

Jonas Vingegaard prende il largo al Giro d’Italia 2026: la nuova classifica generale dopo la tappa di oggi

Jonas Vingegaard non ha rivali. Sulla dura salita svizzera di Carì, la Maglia Rosa della Visma | Lease a Bike sferra un attacco a 6 km dal traguardo che polverizza il gruppo.

Si tratta del quarto successo di tappa per il danese, che allunga in classifica e mette una seria ipoteca sul Giro di quest’anno. Felix Gall chiude secondo a 1’09” e conserva il secondo posto, ma il gap sale a 4’03”: un abisso in vista delle ultime frazioni.

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La vera rivoluzione riguarda il podio virtuale: Thymen Arensman, trascinato da un Egan Bernal in versione gregario di lusso, chiude quarto e scavalca i rivali, issandosi al terzo posto nella generale. Jai Hindley resiste con un ottimo terzo posto di tappa e si porta a soli 59″ da Arensman: la lotta per l’ultimo gradino è più aperta che mai.

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Male Giulio Pellizzari: la nuova classifica generale del Giro

Crolla invece Giulio Pellizzari: il marchigiano, protagonista alla Tirreno-Adriatico, accusa la fatica e perde oltre 20 minuti dalla rosa, uscendo definitivamente dalla corsa alla classifica.

Il miglior italiano in gara diventa così Davide Piganzoli, ottavo e compagno di squadra di Vingegaard. Restano in zona top-6 Afonso Eulálio (+5’40”) e Derek Gee (+7’09”), ma la corsa sembra ormai una questione privata per il fuoriclasse danese. Il traguardo si avvicina: Vingegaard vola, gli inseguitori devono osare tutto.

Di seguito le prime 10 posizioni della classifica generale.

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 62h10’26”

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4’03”

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4’27”

4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5’00”

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5’40”

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7’09”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’14”

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7’57”

9. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +9’20”

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +9’44”