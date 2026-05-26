Golden Gala, boom di iscrizioni per il Palio dei Comuni: già 100 squadre al via

Cresce l’attesa per il Palio dei Comuni del Golden Gala Pietro Mennea 2026. Sono già 100 le squadre iscritte alla maxi staffetta giovanile del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, con oltre 1500 studenti attesi in pista.
Sale l’entusiasmo attorno al Palio dei Comuni, l’appuntamento giovanile che accompagnerà il Golden Gala Pietro Mennea del prossimo 4 giugno.
La tradizionale maxi staffetta 12×200 dedicata agli studenti delle scuole medie ha già raggiunto quota 100 squadre iscritte, confermando ancora una volta il forte richiamo dell’evento organizzato nello scenario dello Stadio Olimpico.
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Oltre 1500 studenti in pista
Saranno oltre 1500 i ragazzi coinvolti nella manifestazione, che inizierà alle ore 16 con le batterie eliminatorie.
Le nove squadre migliori accederanno poi alla finalissima prevista alle 20.40 all’interno del programma ufficiale della tappa italiana della Wanda Diamond League.
Iscrizioni aperte fino al 29 maggio
Le iscrizioni resteranno aperte fino al 29 maggio, dando ancora la possibilità a Comuni e società sportive di aderire all’iniziativa.
Il Palio dei Comuni rappresenta da anni uno dei momenti più partecipati dell’atletica giovanile italiana, capace di unire sport, aggregazione e spirito di squadra.
Dopo la gara spazio ai campioni mondiali
Terminata la propria staffetta, tutti i giovani partecipanti potranno assistere dal vivo al Golden Gala e alle gare dei grandi protagonisti internazionali dell’atletica mondiale.
Un’occasione speciale per vivere una giornata di sport a stretto contatto con i campioni della Diamond League.