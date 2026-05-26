Roland Garros, Darderi è al secondo turno! Battuto Ofner in tre set

Un ottimo Luciano Darderi non ha lasciato scampo a Ofner al Roland Garros: l’azzurro stacca il pass per il secondo turno

Luciano Darderi non trema e stende Sebastian Ofner in tre set (6-3, 7-6, 6-2), conquistando l’accesso al secondo turno del Roland Garros per il secondo anno consecutivo.

In una giornata afosa sulla terra rossa del campo 7, l’azzurro numero 17 del mondo ha dimostrato carattere, varietà e una condizione fisica invidiabile, spegnendo progressivamente le velleità dell’esperto austriaco.

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Il match si apre con un Ofner aggressivo, che martella da fondo e costringe Darderi alla difensiva. Ma l’italo-argentino risponde con intelligenza: alterna profondità, slice e palle corte, logorando l’avversario.

Darderi non sbaglia al Roland Garros

Il primo set si decide al tiebreak (7-5), vinto grazie a un dritto inside-out da applausi. Nel secondo parziale, Darderi alza ulteriormente l’intensità: strappa il servizio a Ofner sul 4-3 e chiude 6-3, capitalizzando i cali di concentrazione dell’austriaco.

Il crollo definitivo arriva nel terzo set. Ofner, visibilmente affaticato dal caldo e dal ritmo imposto dall’azzurro, commette errori gratuiti. Darderi, al contrario, sembra avere benzina illimitata: serve con precisione (cinque ace nel match), difende con grinta e chiude gli scambi con freddezza. Sul 5-2, un lungolinea di dritto vincente sigilla il 6-2 finale.

“Ho gestito bene i momenti chiave”, ha commentato Darderi a fine partita. “Sapevo che Ofner è pericoloso quando trova il ritmo, quindi ho variato il gioco e ho creduto nella mia preparazione fisica“.

Ora l’azzurro attende il vincitore tra Comesana e Quinn. Con questa prestazione, Darderi conferma di essere un protagonista assoluto della terra rossa e punta in alto in uno Slam che, per un terraiolo puro come lui, resta il sogno più grande.