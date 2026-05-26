Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia accedono alle semifinali playoff

Si delinea il playoff delle semifinali di basket: Virtus Bologna e Reyer Venezia vanno avanti dopo due ottime prove

Si è definito questa sera il tabellone delle semifinali playoff Scudetto 2025-2026. Due gare-5 intense, risolte con carattere dalle favorite: Reyer Venezia e Virtus Bologna staccano il pass per il prossimo turno, superando rispettivamente Tortona (89-83) e Trento (106-95) in sfide ricche di colpi di scena.

A Venezia, la Reyer deve soffrire più del previsto. Dopo un avvio equilibrato, i lagunari allungano nel secondo quarto con le triple di Candi e Lever (+12), ma Tortona non molla: Baldasso (18 punti) e Hubb tengono viva la partita fino all’ultimo minuto.

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Decide l’esperienza: Cole (27 punti) sigilla la pratica in lunetta, mentre Tessitori (13) controlla l’area. Festa in laguna, ora si attende l’avversaria.

Grande Bologna contro Trento: ora le semifinali

A Bologna è spettacolo puro. La Virtus risponde colpo su colpo agli assalti di Trento, trascinata da un Carsen Edwards stratosferico (31 punti).

Nel terzo quarto, Steward (38 punti per gli ospiti) illude, ma nel finale i felsinei innestano la marcia in più: parziale di 13-0, difesa asfissiante e freddezza dalla lunetta ribaltano tutto. Niang (19) e Diarra (10) completano l’opera.

Ora le semifinali: per Virtus e Reyer si apre un nuovo capitolo, con l’obiettivo scudetto sempre più concreto. Dopo aver superato il test gara-5, le due formazioni dimostrano di avere la mentalità giusta per puntare in alto. La posta si alza: chi reggerà la pressione? A questo punto, non resta che attendere e capire chi la spunterà, alla fine.