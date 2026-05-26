MotoGP, UFFICIALE: Marc Marquez sarà al Mugello. Ma c’è ancora un controllo da fare

Cresce l’ottimismo per vedere Marc Marquez al Mugello in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: ecco cosa manca

Il sogno di rivedere Marc Marquez in azione al Mugello è sempre più concreto. Dopo il doppio intervento chirurgico – al quinto metatarso del piede e alla spalla destra – seguito alle cadute di Le Mans e Barcellona, il campione in carica della Ducati è pronto al grande ritorno per il Gran Premio d’Italia 2026.

“Dopo un controllo medico positivo, Marc Marquez domani si metterà in viaggio alla volta del Mugello. Giovedì in circuito è in programma l’ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il GP d’Italia”: questo l’annuncio ufficiale della Casa di Borgo Panigale, che accende la speranza dei tifosi.

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Per il fuoriclasse catalano si tratta di una sfida doppia: tornare competitivo dopo settimane di stop forzato e provare a riaprire, almeno simbolicamente, le speranze per il Mondiale.

Marquez verso il Mugello: giovedì lo step finale

La classifica, infatti, non sorride al numero 93: con due “zero” consecutivi, Marquez è scivolato al nono posto, staccato di 85 punti dal leader Marco Bezzecchi e di 70 dall’altra Aprilia ufficiale, Jorge Martin. Un’impresa quasi impossibile, ma il suo talento non conosce limiti.

Ora tutto dipende dal responso dei medici di giovedì: se arriverà il semaforo verde, Marquez potrà affrontare le prove libere per testare la condizione fisica e il feeling con la Desmosedici.

Il suo post su Instagram – “Ci vediamo al Mugello!” – ha già fatto il giro del web, alimentando l’entusiasmo. Restano i dubbi sulla forma: dopo due operazioni ravvicinate, reggerà il fisico alle sollecitazioni della pista toscana? La risposta la sapremo presto sull’asfalto.