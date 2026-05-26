Golf, Austrian Alpine Open 2026: gli orari TV su Sky e NOW

Il DP World Tour fa tappa a Kitzbühel con l’Austrian Alpine Open 2026. Da giovedì 28 a domenica 31 maggio il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e NOW con tanti italiani in campo, da Matteo Manassero a Edoardo Molinari.
Il DP World Tour arriva in Austria per l’Austrian Alpine Open, in programma da giovedì 28 a domenica 31 maggio a Kitzbühel.
Il torneo sarà trasmesso integralmente da Sky e in streaming su NOW.
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Attesa per Straka e gli italiani
Grande attenzione per il ritorno davanti al pubblico di casa di Sepp Straka, protagonista del Team Europe in Ryder Cup e primo austriaco della storia a vincere sul PGA Tour.
Tra gli italiani presenti riflettori puntati su Gregorio De Leo, reduce dall’ottavo posto ottenuto in Belgio.
In gara anche Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli e Stefano Mazzoli.
La squadra Sky per il torneo
Le telecronache saranno affidate a Silvio Grappasonni, Alessandro Lupi, Marco Cogliati, Michele Gallerani, Massimo Scarpa e Claudio Viganò.
Austrian Alpine Open 2026: programmazione TV
Giovedì 28 maggio
- Dalle 13 alle 18
Sky Sport Uno e Sky Sport Golf
Venerdì 29 maggio
- Dalle 13 alle 18
Sky Sport Golf
Sabato 30 maggio
- Dalle 13 alle 17.30
Sky Sport Golf
Domenica 31 maggio
- Dalle 12 alle 17
Sky Sport Golf