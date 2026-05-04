Sinner mette nel mirino Djokovic: può battere un record incredibile

Jannik Sinner continua a mietere vittime nel 2026: ora l’azzurro può eguagliare Novak Djokovic per un traguardo incredibile

Non smette di stupire il numero uno al mondo. La furia di Jannik Sinner si è abbattuta anche sull’ATP di Madrid, permettendo all’altoatesino di vincere l’ennesimo torneo di questa strabiliante stagione. E paradossalmente quello nella capitale spagnola è uno dei più inaspettati.

Sì, perché la superficie non era sicuramente quella più adatta alle caratteristiche dell’altoatesino, che ha deciso comunque di competere e adattarsi. E anche in questo caso ha dominato. Nessuno sembra in grado di arginare la furia di Sinner nel 2026, neanche Carlos Alcaraz, ora finito anche ai box per infortunio.

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E ora il numero uno al mondo può pensare al massimo, e forse anche un po’ oltre. Quattro Slam, nove Masters 1000, Atp Finals, Olimpiadi e Coppa Davis. Finora, solo Novak Djokovic – con l’oro di Parigi 2024 – ha completato l’impresa di vincerli tutti in carriera. Ora Jannik Sinner, numero uno al mondo, è sulle sue tracce: a 24 anni ha già conquistato 13 dei 16 trofei.

Il grande sogno di Sinner parte da Roma

Il trionfo a Madrid, l’ottavo Masters 1000 in bacheca, avvicina l’azzurro alla leggenda. In pratica, in una lunga lista già ampiamente spuntata, mancano Roma, il Roland Garros e l’oro olimpico. L’Olimpiade, invece, resta un capitolo inesplorato, con Los Angeles 2028 su cemento che potrebbe rappresentare l’occasione perfetta.

Ora, però, ha una grande possibilità a Roma, dove per la prima volta è il vero favorito: cinque Masters 1000 consecutivi vinti, i primi quattro del 2026, e l’assenza del campione uscente Alcaraz. Potrebbe conquistare il quattordicesimo dei sedici grandi tornei e diventare il secondo giocatore a trionfare in tutti e nove i Masters 1000.

Se Djokovic ha chiuso il cerchio a 37 anni, Sinner ha la chance di farlo a 27. Intanto, il suo obiettivo dichiarato è vincere Roma e Parigi, e vedremo se ce la farà ancora.