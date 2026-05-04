Serie A, poker della Roma alla Fiorentina: ora è bagarre per la corsa Champions

La Roma fa il suo dovere contro la Fiorentina nel posticipo di Serie A e torna prepotentemente in corsa per un posto in Champions League

Nessuno sembra volerci andare, eppure serve a tutti disperatamente. Le qualificate in Serie A alla prossima Champions League devono ancora delinearsi, fatta eccezione per l’Inter che è già matematicamente campione d’Italia.

La Roma stasera aveva un banco di prova importante contro la Fiorentina e non ha fallito l’appuntamento con la vittoria. I giallorossi hanno subito approcciato bene alla gara e poi hanno dilagato. Il 4-0 finale si compone delle reti di Mancini e Wesley – già al 17esimo minuto -, poi anche Hermoso e Pisilli.

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Il talento del centrocampo è risultato tra i migliori in campo, mentre Malen stasera non è andato in gol, ma ha comunque messo a segno un ottimo assist.

Chi resta in lizza per la Champions League

A tre giornate dalla fine della Serie A, il Napoli è la grande favorita con 70 punti, ma alle spalle dei partenopei è bagarre pura, anche al di fuori delle attese. La brutta sconfitta del Milan contro il Sassuolo inguaia i rossoneri che sono terzi con 67 punti.

La Juventus non ne ha approfittato, pareggiando in casa contro il Verona, ma resta comunque a -2. Il dato più significativo è proprio la vittoria della Roma, ora a -1 dalla Juve e a -3 dal Milan. Nessuna di loro può più sbagliare se vuole strappare il pass per la coppa dalle grandi orecchie per la prossima stagione.