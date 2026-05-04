MotoGP, Vinales salta il GP di Francia: scelto il sostituto

Maverick Vinales dovrà restare ancora ai box, anche per il GP di Francia: le sue condizioni e chi prenderà il suo posto

Non ci sarà Maverick Viñales al via del Gran Premio di Francia, in programma dall’8 al 10 maggio sul circuito Bugatti di Le Mans, quinta tappa del Mondiale MotoGP 2026.

Il pilota spagnolo della KTM Red Bull Tech3 sarà costretto a prolungare il suo periodo di assenza dalle piste, non essendo ancora completamente recuperato dall’intervento alla spalla sinistra subito il 31 marzo scorso, al rientro da Austin.

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Dopo aver già saltato il Gran Premio di Spagna a Jerez la settimana scorsa, Viñales ha consultato l’APC (Medical Commission) che gli ha raccomandato prudenza: “Sto lavorando duramente per recuperare e avevo Le Mans come obiettivo, ma non sono ancora sufficientemente forte per tornare in sella. Sono deluso, ma la priorità è tornare al 100%“, ha spiegato il pilota iberico.

Chi prenderà il posto di Vinales al GP di Francia

Il team Tech3 si trova così a dover correre con una formazione d’emergenza. Con Pol Espargaró, collaudatore KTM, indisponibile per un infortunio alla mano, la scelta è ricaduta sul tedesco Jonas Folger, 32 anni, che torna nel Motomondiale dopo tre anni di assenza.

“Sarà una bella sfida dopo tanto tempo. Dovrò adattarmi velocemente alla moto e imparare molto durante il weekend. Sarà dura, ma gli aspetti positivi superano le difficoltà”, ha commentato Folger, che affiancherà Enea Bastianini nel box Tech3.

Si tratta di una scommessa per il team austriaco, che punta sul ritorno dell’esperto tedesco per raccogliere punti preziosi in una classifica che grida il bisogno di fare subito bene.