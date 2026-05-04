Qualificazioni Internazionali d’Italia, super Federica Urgesi: battuta Zarazua, il sogno continua

Le qualificazioni agli Internazionali d’Italia continuano a far sognare il colore azzurro al femminile: grande prova di Federica Urgesi, ma non solo

Sono due le tenniste italiane che continuano a coltivare l’ambizione di arrivare al tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026. Nelle qualificazioni al Foro Italico, Federica Urgesi e Noemi Basiletti hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, superando avversarie ben più quotate e con piazzamenti decisamente migliori nel ranking.

Infatti, la ventunenne marchigiana, numero 410 al mondo, è riuscita a battere in tre set la messicana Renata Zarazua – ora al numero 75 – con il risultato di 6-4 2-6, 6-3.

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Dopo due ore e ventitré minuti di battaglia, Urgesi si è guadagnata il diritto di giocare per il main draw contro la slovena Veronika Erjavec. Se riuscirà a batterla, porterà a casa la qualificazione definitiva.

Non solo Urgesi: vince anche Basiletti nelle qualificazioni per Roma

Oggi è stata una giornata di gioia per il tennis italiano. Straordinario successo anche per Noemi Basiletti, che da numero 427 del mondo ha battuto la colombiana Emiliana Arango, settima testa di serie del turno preliminare e numero 85 del mondo.

Sulla carta sembrava un match totalmente squilibrato, ma il campo ha dato un verdetto molto diverso. La toscana ha chiuso 6-4, 6-3 in un’ora e cinquantadue minuti, guadagnandosi l’accesso alla partita decisiva contro l’ucraina Daria Snigur, che ha battuto Samira De Stefano.

Strada in salita per le restanti rappresentanti del tricolore: Beatrice Ricci ha ceduto in rimonta a Tamara Korpatsch dopo un primo set che lasciava ben sperare, mentre Marta Lombardini e Giorgia Pedone hanno archiviato le rispettive sfide contro l’esperta Tomljanovic e la svizzera Waltert.