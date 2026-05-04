Hockey ghiaccio, Italia torna a Varese: doppio test con la Gran Bretagna e convocati verso il Mondiale

Dopo 25 anni gli azzurri di Jukka Jalonen tornano in città: due amichevoli all’Acinque Ice Arena e novità nel roster con il rientro di Ivan Deluca.

Italia di nuovo a Varese dopo 25 anni

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio si prepara a tornare in pista davanti al proprio pubblico. Domenica 10 maggio all’Acinque Ice Arena di Varese è in programma il primo dei due test amichevoli contro la Gran Bretagna, seguito dalla seconda sfida martedì 12 maggio.

Un ritorno significativo: gli azzurri non giocavano a Varese da oltre 25 anni, con l’ultima apparizione ufficiale datata 14 aprile 2001. Dopo le recenti trasferte in Francia e Gran Bretagna, la squadra guidata da Jukka Jalonen entra così nella fase conclusiva della preparazione al Mondiale Top Division.

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Avvicinamento al Mondiale

Dopo tre giorni di riposo, il gruppo tornerà ad allenarsi giovedì proprio a Varese, con ulteriori sessioni tra venerdì e sabato prima delle due amichevoli.

Al termine dei test, la squadra partirà mercoledì 13 maggio per Friborgo, dove inizierà il proprio cammino iridato sabato 16 maggio contro il Canada.

Cambi nel roster: torna Ivan Deluca

Rispetto alla trasferta di Nottingham, sono previste alcune modifiche nella rosa. Hanno concluso il loro percorso gli attaccanti Filippo Rigoni e Julius Ramoser. Al loro posto rientra Ivan Deluca, attaccante del Val Pusteria, che torna in Nazionale dopo un anno. Il 28enne, con oltre 100 presenze internazionali, rappresenta una soluzione importante per il reparto offensivo e cercherà di convincere lo staff tecnico in vista della convocazione definitiva per il Mondiale.

I convocati per Varese

Portieri

Davide Fadani

Colin Furlong

Jacob Smith

Difensori

Pietro Olmo Albis

Carmine Buono

Dylan Di Perna

Gregorio Gios

Gabriel Nitz

Phil Pietroniro

Filippo Rigoni

Peter Spornberger

Alex Trivellato

Luca Zanatta

Attaccanti

Matthew Bradley

Tommaso De Luca

Ivan Deluca

Cristiano DiGiacinto

Luca Frigo

Mikael Frycklund

Niccolò Mansueto

Daniel Mantenuto

Matthias Mantinger

Bryce Misley

Nicholas Porco

Tommy Purdeller

Nick Saracino

Davide Schiavone

Alessandro Segafredo

Marco Zanetti

I precedenti con la Gran Bretagna

Le due squadre si sono affrontate recentemente nel Regno Unito: successo italiano per 6-4 a Milton Keynes, seguito dalla sconfitta per 4-1 a Nottingham.

Le gare di Varese rappresenteranno quindi un banco di prova importante per definire gli equilibri in vista dell’impegno mondiale.