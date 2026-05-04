Internazionali Roma 2026, il tabellone di Sinner: possibili derby e finale da sogno

Il numero 1 del mondo esordirà al secondo turno contro Ofner o Michelsen: nel percorso possibili sfide con Berrettini, Musetti e Zverev
Sinner guida il tabellone di Roma
È stato sorteggiato oggi, lunedì 4 maggio, il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Grande attesa per Jannik Sinner, che arriva a Roma da numero uno del mondo e reduce da cinque titoli Masters 1000 consecutivi, culminati con il successo a Madrid.
L’azzurro entrerà in scena direttamente al secondo turno, dove affronterà il vincente tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen.
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Possibili derby nel percorso
Il cammino di Sinner potrebbe subito accendersi con un derby italiano. Al terzo turno, infatti, il numero uno del ranking potrebbe incrociare Matteo Berrettini oppure il ceco Jakub Mensik.
Un possibile confronto tra azzurri che renderebbe subito il torneo particolarmente interessante per il pubblico italiano.
Ottavi e quarti: ostacoli internazionali
Agli ottavi di finale i nomi più probabili sono quelli dell’americano Frances Tiafoe o del francese Arthur Fils.
Nei quarti di finale, invece, il livello si alza ulteriormente, con possibili sfide contro il russo Andrey Rublev o l’americano Ben Shelton.
Semifinale e finale: i big nel mirino
In semifinale, Sinner potrebbe trovare uno tra Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Joao Fonseca o l’azzurro Flavio Cobolli.
Per la finale, invece, si profila un possibile nuovo capitolo della rivalità con Alexander Zverev, già battuto a Madrid, oppure un confronto con Novak Djokovic, al rientro dopo gli Australian Open. Tra gli outsider anche Lorenzo Musetti e Alex de Minaur.
Attesa per il debutto
Il torneo, sorteggiato nella cornice di Piazza del Popolo, è pronto a entrare nel vivo. Tutti gli occhi sono puntati su Sinner, chiamato a confermare il momento straordinario anche sulla terra rossa di Roma.