Pallanuoto femminile, World Cup: la Spagna batte l’Italia 14-12

L’Italia della pallanuoto femminile deve fare i conti con un’altra delusione: le Azzurre perdono la Spagna in World Cup

Stavolta il Setterosa non ce l’ha fatta. L’Italia ha incassato la seconda sconfitta nel girone élite della World Cup Division I, perdendo 14-12 contro la Spagna, una squadra forte e determinata, capace di mettere in seria difficoltà le Azzurre alla distanza.

Il primo tempo dà i giusti segnali: le nostre ragazze rispondono colpo su colpo, chiudono gli spazi in inferiorità numerica e mantengono un eccellente 60% di efficienza al tiro, contro uno striminzito 6/19 delle avversarie. I guizzi di Bettini (3-3) e la conclusione dalla distanza di Giustini (6-6) fotografano un equilibrio che sembra poter essere destabilizzato solo dalle giocate delle singole.

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Nella ripresa, però, le iberiche alzano il pressing a tutto campo. Il rigore di Bea Ortiz e la tripletta della scatenata Elena Ruiz portano a un break 4-1 che vuol dire un complessivo 11-8.

La Spagna supera l’Italia: seconda sconfitta per il Setterosa

Le azzurre non mollano: il pallonetto di Bianconi e la rete di Ranalli riaprono la contesa, ma la difesa spagnola è aggressiva e coordinata, bloccando sul nascere le ambizioni dell’Italia. Crespi sigla poi il 14-10 che spegne le velleità italiane.

Un match che premia la gestione del cronometro e l’efficacia negli uomini in più delle iberiche, capaci di sfruttare ogni vantaggio posizionale con precisione chirurgica.

Per il Setterosa resta la consapevolezza di aver dominato la prima frazione, ma la mancanza di un colpo decisivo nella fase cruciale costa cara. La squadra dovrà recuperare lucidità e cinismo sotto porta prima del prossimo turno, dove ogni errore pagherà il triplo e la classifica non ammette distrazioni. Siamo già alla seconda sconfitta.