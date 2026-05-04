Le semifinali di ritorno delle Coppe Europee su Sky e NOW: Champions martedì e mercoledì, Europa e Conference giovedì

Arsenal-Atlético Madrid apre il programma, Bayern-PSG su Prime Video, poi il derby inglese Aston Villa-Nottingham Forest e quattro sfide in contemporanea giovedì. Fino alla finale di Budapest del 30 maggio.

Tre serate, tre competizioni, quattro partite di cartello e un unico denominatore: la Casa dello Sport di Sky. Dal 5 al 7 maggio, le semifinali di ritorno di UEFA Champions League, Europa League e Conference League si giocano tutte su Sky e in streaming su NOW, con studi, inviati e telecronisti pronti a raccontare ogni emozione fino alla finale di Budapest del 30 maggio.

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Champions League: Arsenal-Atlético martedì, Bayern-PSG mercoledì

Si comincia martedì 5 maggio alle 21 con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atlético Madrid all’Emirates Stadium: la sfida sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K con la telecronaca di Federico Zancan e il commento di Luca Marchegiani, assistiti dagli inviati Filippo Benincampi e Giovanni Guardalà.

Mercoledì 6 maggio, sempre alle 21, va in scena Bayern Monaco-PSG: i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguirla in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match della competizione saranno disponibili anche su Sky Business, grazie all’accordo con Amazon: bar e hotel potranno quindi vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi della Champions: Del Piero martedì, Di Canio mercoledì

L’approfondimento pre e postpartita è affidato al Champions League Show, condotto da Federica Masolin con Mario Giunta alle news. Martedì in studio con Paolo Condò e Fabio Capello ci saranno Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero; mercoledì Costacurta sarà affiancato da Faouzi Gouhlam e Paolo Di Canio. Gli studi iniziano dalle 20, con il postpartita dalle 23 e l’After Party a mezzanotte. A chiudere la serata, all’1:00, Goleador Europe con Martina Quaranta.

Europa League: il derby inglese Aston Villa-Nottingham Forest

Giovedì 7 maggio alle 21 è il turno delle semifinali di ritorno di Europa e Conference League, con quattro partite in scena in contemporanea seguite anche dalla Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

In Europa League il piatto forte è il derby inglese Aston Villa-Nottingham Forest su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K: telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviato Filippo Benincampi. L’altra semifinale mette di fronte Friburgo e Braga su Sky Sport 253, con la telecronaca di Andrea Voria.

Conference League: Crystal Palace-Shakhtar e Strasburgo-Rayo Vallecano

In Conference League spazio a Crystal Palace-Shakhtar Donetsk su Sky Sport 254 (telecronaca Niccolò Ramella) e Strasburgo-Rayo Vallecano su Sky Sport 255 (telecronaca Federico Zanon).

Lo studio del giovedì: Bergomi, Caressa e Masolin

L’approfondimento del giovedì è affidato allo Studio Europa e Conference League condotto da Mario Giunta con Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando alle news: si parte dalle 20:30, con il postpartita dalle 23. Alle 23:45 spazio all’After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta chiude la serata.