Bragagna a Sportface: “Raccontare l’atletica giorno per giorno perché anticipa i tempi della società”

L’estate di Sky Sport si annuncia ricca di emozioni e tra i tantissimi appuntamenti c’è anche l’Europeo di atletica, con la voce di Franco Bragagna, figura storica del racconto sportivo italiano.

Franco Bragagna a Sportface: “Vorrei raccontare l’oro di Iapichino, col papà che sbuffa in tribuna”

“Per l’atletica italiana è un gran momento“, sottolinea Bragagna a Sportface, “in pista e in pedana abbiamo la miglior squadra della storia, forse non ci sono catalizzatori come Mennea e Simeone, ma ci sono tanti campioni, come Furlani, Battocletti, Iapichino, che sono anche dei personaggioni, hanno storie particolari, senza dimenticare quella cassaforte che è la marcia, ci sono 3 ragazzi, tutti pugliesi, che danno grandi soddisfazioni come Massimo Stano, Francesco Fortunato, Antonella Palmisano”.

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“Larissa Iapichino“, continua interrogato a proposito della storia che vorrebbe raccontare, “che col papà che sbuffa dalle tribune, perché poi Gianni non è capace di celare, sbuffa e si arrabbia, ma che guarda una medaglia che potrebbe essere d’oro, perché ai Campionati d’Europa c’è tanta Italia, da non fare il confronto con la precedente edizione, dove si era prima dei giochi Olimpici e non tutti presentavano la propria squadra migliore“.

Infine un accenno alla necessità di raccontare l’atletica giorno per giorno: “L’atletica ha anticipato i tempi perché è stato praticato spontaneamente dai figli di…diciamo maghrebini, che alla ricerca di una vita migliore hanno instradato i propri pargoli. Guardiamo ai genitori misti, di esempi ce ne sono tanti. Questo modo di trascinare la società italiana fa sorridere un po’ di più. Questi ragazzi hanno gli occhi a mandorla che magari tradiscono le origini, ma quegli accenti ci dicono che l’Italia è diversa rispetto a qualche anno fa. Come del resto accade in Regno Unito, Francia ed altri paesi“.