Sinner mette la freccia: è lui il re dei premi ATP nel 2026

Jannik Sinner non si prende soltanto la scena in campo, ma anche quella economica. L’azzurro è balzato al comando dell’ATP Prize Money stagionale, la graduatoria ufficiale che somma i premi conquistati torneo dopo torneo, senza considerare sponsor o introiti extra. Il sorpasso su Carlos Alcaraz è maturato grazie all’assegno garantito dalla partecipazione al Masters 1000 di Madrid, che ha permesso all’italiano di salire oltre quota 4,4 milioni di dollari guadagnati nel 2026.

Tre Masters 1000 e una continuità da dominatore

Il dato economico è il riflesso perfetto del rendimento stagionale. Fin qui Sinner ha costruito il suo primato grazie a una stagione pesantissima, impreziosita dai trionfi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, oltre alla semifinale raggiunti agli Australian Open.

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È questa continuità ad avergli consentito di superare Alcaraz. fermo poco sotto nei premi raccolti anche perché costretto a saltare Madrid per un problema al polso. Non è solo una questione di soldi: è la fotografia di chi, fin qui, ha inciso di più nei grandi appuntamenti del circuito.

Con Alcaraz è duello totale, gli altri inseguono da lontano

La classifica dei Prize money racconta anche un’altra verità: il tennis maschile, in questo momento, parla soprattutto la lingue di Sinner e Alcaraz. Dietro ai due, infatti, il distacco è già notevole: Alexander Zverev è terzo con circa 2,47 milioni di dollari, praticamente poco più della metà rispetto al bottino azzurro. Più indietro compaiono Daniil Medvedev e Alex de Minaur.

Insomma. il duello tra Jannik e Carlos non riguarda solo ranking, titoli e prestigio: passa anche dai numeri economici, e oggi a guardare tutti dall’alto è proprio Sinner.