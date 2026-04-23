Lotta, Europei: Enrica Rinaldi perde a un passo dal bronzo

Un’ottima Enrica Rinaldi è andata a un passo dal bronzo ai campionati europei di lotta: come si sono comportate le azzurre

Oggi c’era da andarsi a prendere un sogno, e ancora una volta l’Italia si è fermata proprio sul più bello. A Tirana, in Albania sulle materassine della Sports Hall “Feti Borova”, Enrica Rinaldi era attesa a una giornata da protagonista, di quelle in cui una medaglia pesa sul collo.

Ma ciò non è successo, e un po’ di amarezza resta per una ragazza che ha dato il massimo e ha dimostrato di essere al livello delle migliori del continente. Rinaldi è stata sconfitta nella sfida per il terzo posto, categoria 76 kg, una medaglia che sembrava alla portata di una grande combattente come lei.

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Ieri, nel day-3, l’azzurra ha perso contro la rumena Alexandra Nicoleta Anghel per 3-1. Oggi è stata una lotta diversa, ma ha perso di misura nella finale per il bronzo contro la francese Kendra Dacher.

Rinaldi sfiora il podio nei 76 kg: cosa è successo

Il punteggio finale è stato di 9-8, risultato che fa capire quanto sia stata intensa ed equilibrata la sfida. Per lei sarebbe stata la terza medaglia in carriera agli Europei Assoluti, ma l’ha solo sfiorata.

Una buona notizia arriva, invece, per Vincenza Amendola che è stata ammessa ai ripescaggi nei 72 kg. Ha dovuto subire un brutto ko contro Nadiia Sokolovska, ma ora è stata ripescata proprio grazie alla qualificazione in finale dell’ucraina. Resta una speranza per l’Italia di arrivare a medaglia. Finora sono state zero.