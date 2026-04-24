Giro 2026, montagne da battaglia: il percorso dei GPM promette una corsa durissima fino all’ultima salita

Il Giro d’Italia si annuncia come una corsa piena di trappole in salita, con un tracciato ricco di Gran Premi di Montagna e con pochissime vere giornate di respiro. La Corsa Rosa propone tappe adatte a velocisti e fuggitivi, ma soprattutto una sequenza di ascese decisive per la classifica generale. La Cima Coppi sarà il Passo Giau, mentre sotto i riflettori finiscono soprattutto la diciannovesima tappa, con Duran, Giau, Falzarego e arrivo di Pian di Pezze, e la ventesima, con la doppia scalata di Piancavallo. Da non sottovalutare anche gli arrivi in salita di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila e Carì.

Le prime due settimane preparano la selezione vera

Nella prima parte del Giro le salite non mancano, ma saranno soprattutto un logoramento progressivo. Già in Bulgaria si parte con Cape Agalina, Byala Pass, Vratniik Pass, Lyaskovests Monastery Pass e Borovets Pass, prima del ritorno in Italia con asperità come Cozzo Tunno, Prestieri, Montagna Grande di Vigilano e Cava de’ Tirreni.

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I primi arrivi realmente pesanti saranno il Blockhaus, il finale di Fermo e soprattutto Corno alle Scale, mentre più avanti la corsa toccherà anche Passo del Termine, Colle di Gauitarola, Colle Gioco e l’arrivo in quota di Pila dopo Saint-Barthelemy, Lin Noir e Vergogne. Le uniche tappe senza GPM saranno la cronometro Viareggio-Massa e le due giornate totalmente piatte di Milano e Roma.

Cari, Giau e Piancavallo: qui si decide il Giro

Il cuore della corsa arriverà però nell’ultima settimana. La sedicesima tappa proporrà il doppio passaggio su Torre e Loentica prima dell’arrivo in salita a Carì. Poi si entrerà nella zona rossa con Feltre-Alleghe: Passo Duran. Coi, Forcella Staulanza, Passo Giau, Passo Falzarego e l’ascesa conclusiva verso Pian di Pezze.

Il giorno dopo non ci sarà tregua, perché la Gemona del Fiuli-Piancavallo includerà Calzetto e due scalate di Piancavallo, l’ultima fino al traguardo. È il tipo di finale che non lascia spazio a bluff: chi avrà ancora gambe, òì si prenderà il giro.