Campionati europei sollevamento pesi, delusione Toko Kegne: fuori dal podio a sorpresa

L’Italia stavolta non porta a casa il bottino grosso nei campionati europei di sollevamento pesi: Toko Kegne finisce fuori dal podio

Tutti aspettavano la sua performance, l’ennesima prova di forza travolgente in grado di zittire le principali competitor, e un intero mondo, quello del sollevamento pesi. Invece, Toko Kegne stavolta non è riuscita a reggere pressione e aspettative, soprattutto a ripetersi dopo i successi degli ultimi anni.

Oggi è andata in scena la quinta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi, che si stanno disputando a Batumi, in Georgia. L’italiana concorre nel gruppo A, in pedana per la categoria olimpica -77 kg. Oggi, però, non è stata la sua giornata migliore: infatti, non è riuscita a migliorare i suoi record personali ed è anche rimasta fuori dal podio europeo.

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Stiamo parlando della due volte campionessa d’Europa nei -76 kg, vincente nel 2024 e nel 2025, per cui aveva tutti i favori del pronostico.

Niente tris per Toko Kegne: la posizione finale

Un po’ scarica oggi in pedana, Toko Kegne ha chiuso con un deludente sesto posto con 235 kg di totale. L’azzurra è riuscita a superare senza problemi i due test da 100 e 105 kg, poi ha portato a casa un nullo a 108 kg ed è arrivata settima nell’esercizio di strappo.

Toko Kegne ha tentato la rimonta, ma si è fermata a 130 kg, fallendo le due prove da 135 e 137 kg. Se fosse riuscita a portarle a termine, avrebbe almeno raggiunto una medaglia. A vincere è stata la finlandese Janette Ylisoini, protagonista del nuovo record continentale juniores di strappo (113 kg) e di totale (247 kg).