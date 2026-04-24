Riccione apre col botto: Lasagna e Wall Younis si prendono il Gold, Galdiolo firma la prova Silver

Si sono aperti a Riccione i Campionati Nazionali Gold e Silver Cadetti, Giovani Assoluti, in programma fino al 1° maggio al PlayHall. La prima giornata ha già emesso i suoi verdetti nel fioretto Cadetti, con tre nomi a prendersi la scena: Ludovico Galdiolo nella prova Silver maschile, Kinzi Wall Younis nel Gold femminile e Giacomo Lasagna nel Gold maschile. Un avvio subito ricco di contenuti, che ha acceso la lunga primavera della scherma italiana.

Galdiolo apre la festa, Wall Younis detta la linea tra le Cadette

Nel Campionato Nazionale Silver Cadetti di fioretto maschile il successo è andato a Ludovico Galdiolo dell’AS Udinese, bravo a precedere Andrea Bartoli del Circolo scherma Firenze Roberto Raggetti. Sul terzo gradino del podio hanno chiuso Matta Belcastro dll’Adda Scherma e Gianmarco Pompili del Circolo della Scherma Terni.

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Nella prova Gold femminile, invece, ha brillato Kinzi Wall Younis della Pro Patra et Libertate Busto Arsizio, che ha conquistato il titolo davanti a Ginevra Maria Faccioli del Circolo della Spada Vicenza. Bronzo condiviso per Mariarosa Salvatore del Frascati Scherma e Anna Sofia Cantarini del Club Scherma Ancona.

Lasagna si prende il Gold maschile e lancia Schermabrescia

A completare il quadro della giornata è stato Giacomo Lasagna, che con i colori di Schermabrescia ha conquistato il Campionato Nazionale Gold di fioretto maschile Cadeetti. Alle sue spalle ha chiuso Roberto Mathias Zaccani della Scherma Monza, mentre il terzo posto è andato ex aequo a Giulio Massimo Castori dell’Accademia della Scherma Fermo e Pietro Claudio Verdesca della Comense Scherma.

Il programma di Riccione proseguirà con le gare Giovani di fioretto maschile e femminile, ma intanto il primo messaggio è già arrivato: il PlayHall ha cominciato forte, e i primi protagonisti si sono già presi il centro della scena.