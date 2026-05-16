Sinner-Medvedev, come sta il numero 1 al mondo e quando si riprende oggi

Le condizioni fisiche di Jannik Sinner sono da valutare dopo il malore durante il match contro Medvedev: le sensazioni a qualche ora dall’episodio

Siamo abituati a vedere Jannik Sinner come il gigante invincibile, senza mai mostrare alcuna debolezza. Ieri, però, le cose sono andate in maniera piuttosto diversa nella semifinale degli Internazionali d’Italia.

L’azzurro, dopo la storica striscia vincente che lo ha riportato al numero uno del mondo, ha mostrato per la prima volta segnali di cedimento. A un certo punto, sembra non farcela, dopo un primo set dominato: difficoltà respiratorie, crampi alla coscia e una sensazione di vomito che hanno permesso al suo avversario di tornare in partita.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il calo è arrivato progressivamente. Nel terzo set, sul 3-2, è arrivato anche il medical timeout: il fisioterapista ha lavorato sulla coscia, zona dei crampi. Nonostante il quadro complicato, Sinner ha tenuto il punteggio (4-2) prima della sospensione per pioggia.

Quando si riparte dopo la pioggia e cosa si sa sulle condizioni di Sinner

La partita riprenderà oggi, non prima delle 15:00, sul Centrale del Foro Italico. Sulle cause del malessere avvertito da Sinner, per il momento non c’è nessun comunicato ufficiale. Le ipotesi più accreditate puntano su un mix di stress psicofisico, stanchezza accumulata e possibile disidratazione.

Insomma, forse il suo corpo sta presentando il conto dopo il tour de force di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Non è da escludere una componente emotiva: giocare in casa, da favorito e con aspettative enormi, può pesare sul corpo quanto sulle racchette.

Come sta ora? La sospensione forzata potrebbe avergli concesso ore di recupero fondamentali. Restano i dubbi sulla tenuta fisica alla ripresa, ma la lucidità mentale di Sinner resta un’arma. Il precedente con Medvedev a Wimbledon due anni fa resta emblematico. Oggi, dalle 15:00, avremo la risposta.