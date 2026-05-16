Sport in tv 16 maggio: Sinner-Medvedev riparte a Roma, Giro d’Italia, MotoGP Sprint e Sportface su Prime Video

Sabato con la ripresa della semifinale Sinner-Medvedev agli Internazionali di Roma (6-2, 5-7, 4-2, 40-A), la Sprint Race MotoGP a Barcellona, l’ottava tappa del Giro d’Italia da Chieti a Fermo e la FA Cup su DAZN. Su Volare TV la Final Eight di ginnastica artistica da Bergamo, su Climbing TV la Coppa Italia Speed

Sabato 16 maggio è una delle giornate più dense della stagione: gli Internazionali BNL d’Italia riprendono con la semifinale sospesa tra Sinner e Medvedev, la MotoGP va in scena con la Sprint Race a Barcellona e il Giro d’Italia attraversa l’Abruzzo verso le Marche.

08:37 – Old But Gold

– Old But Gold 09:45 – Inside

– Inside 10:46 – Shakerati

– Shakerati 11:35 – Arigatoni

– Arigatoni 12:28 – All Around – International

– All Around – International 12:42 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Trap Maschile – Tangeri 2026

– 1ª Coppa del Mondo ISSF – Trap Maschile – Tangeri 2026 13:29 – Giro d’Italia – Daily Highlights

– Giro d’Italia – Daily Highlights 13:46 – Giro Express

– Giro Express 14:43 – Live Event – Final Eight 2026

– Live Event – Final Eight 2026 19:33 – FATE

– FATE 20:06 – 3ª Tappa Coppa Italia Paraclimbing 2026

– 3ª Tappa Coppa Italia Paraclimbing 2026 22:29 – Battiti Winter

– Battiti Winter 23:32 – Shakerati

Ginnastica artistica

14:45 – Final Eight di Ginnastica Artistica M/F – Bergamo 2026 – Diretta su Volare TV – Gymnastics TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video

Arrampicata

15:00 – 1ª Tappa Coppa Italia Speed 2026, qualifiche – Diretta su Climbing TV , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

– – Diretta su , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV 18:00 – 1ª Tappa Coppa Italia Speed 2026, finali – Diretta su Climbing TV

Tennis – Internazionali BNL d’Italia

Non prima delle 15:00 – ATP Roma, semifinale (ripresa): Sinner vs Medvedev , si riparte da 6-2, 5-7, 4-2, 40-A – Diretta tv su Sky Sport Tennis e TV8 ; streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV e tv8.it. Attenzione: su Sky Sport Uno e TV8 alle ore 15:00 è prevista la Sprint Race MotoGP; il palinsesto esatto verrà definito a ridosso degli eventi

13:00 – ATP Roma, semifinale doppio: Bolelli/Vavassori vs Harrison/Skupski – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Tennis; streaming su tv8.it, SkyGo, NOW e Tennis TV

17:00 – WTA Roma, finale singolare: Gauff vs Svitolina – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX

MotoGP – GP Catalogna

08:40 – Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW

09:25 – Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW

10:10 – MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW

10:50 – MotoGP, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it

12:45 – Moto3, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it

13:40 – Moto2, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it

15:00 – MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; differita alle 19:00 su TV8; streaming su SkyGo e NOW

Superbike – GP Repubblica Ceca

09:40 – Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming

11:15 – Superpole – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW

14:00 – Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 21:00 su TV8

Formula E – GP Monaco

07:30 – Prove libere 1 – Streaming su Discovery+ e HBO Max

09:10 – Prove libere 2 – Streaming su Discovery+ e HBO Max

10:40 – Qualifiche – Streaming su Discovery+ e HBO Max

15:05 – Gara – Diretta tv su Italia 1; streaming su Mediaset Infinity, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN

Ciclismo – Giro d’Italia

13:35 – Ottava tappa: Chieti-Fermo – Diretta tv su RaiSport HD fino alle 14:00 poi Rai 2; streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

Ciclismo (altri)

09:50 – Giro dei Paesi Baschi femminile, seconda tappa – Streaming dalle 12:05 su Discovery+ e HBO Max

12:10 – Giro di Ungheria, quarta tappa Mohacs-Pecs – Streaming dalle 15:00 su Discovery+ e HBO Max

13:00 – Tour du Finistère – Streaming dalle 14:30 su Discovery+ e HBO Max

Atletica – Diamond League

11:19 – Diamond League a Shanghai – Diretta tv su Sky Sport Arena dalle 13:00 e su RaiSport HD dalle 14:00 alle 14:55; streaming su RaiPlay Sport 2, SkyGo e NOW dalle 13:00

Volley

17:00 – Champions League, semifinale: Perugia vs PGE Projekt Varsavia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN

20:30 – Champions League, semifinale: Aluron Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN

Basket

18:30 – Serie A, quarti playoff scudetto gara-1: Olimpia Milano vs Reggio Emilia – Diretta tv su Sky Sport Basket e Cielo; streaming su SkyGo, NOW, LBA TV e cielotv.it

20:30 – Serie A, quarti playoff scudetto gara-1: Brescia vs Trieste – Streaming su LBA TV

Triathlon

03:00 – World Triathlon Championship Series a Yokohama, gara femminile – Streaming su Triathlon Live TV

05:45 – World Triathlon Championship Series a Yokohama, gara maschile – Streaming su Triathlon Live TV

Rugby

13:45 – United Rugby Championship: Sharks-Zebre – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW

16:00 – United Rugby Championship: Bulls-Benetton – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW

17:30 – Serie A, semifinale scudetto ritorno: Valorugby Emilia-Viadana – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay e The Rugby Channel

Golf

14:00 – PGA Championship, terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf e Sky Sport Uno dalle 23:45; streaming su SkyGo e NOW

Pentathlon

10:00 – Coppa del Mondo a Pazardzhik, semifinale maschile A – Streaming su UIPM TV

14:00 – Coppa del Mondo a Pazardzhik, semifinale maschile B – Streaming su UIPM TV

Hockey su ghiaccio

12:20 – Mondiali: Austria-Gran Bretagna e Slovacchia-Norvegia – Streaming su Sporteurope.tv

16:20 – Mondiali: Italia vs Canada e Finlandia-Ungheria – Streaming su Sporteurope.tv

20:20 – Mondiali: Slovenia-Cechia e Svizzera-Lettonia – Streaming su Sporteurope.tv

Pallanuoto

16:45 – Serie A1: Posillipo-Ortigia – Nessuna copertura tv/streaming

19:00 – Serie A1: De Akker-Salerno, Napoli-Roma, Pro Recco-Olympic Roma, Quinto-Florentia, Telimar-Savona – Nessuna copertura tv/streaming

20:00 – Champions League femminile, ritorno quarti: Roma-Mataro – Streaming su European Aquatics TV

20:00 – Euro Cup femminile, semifinale ritorno: Trieste-Zodiac – Streaming su European Aquatics TV

Padel

18:00 – Padel Premier Tour a Buenos Aires – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW

Pallamano femminile

18:30 – Serie A, finale scudetto gara-1: Erice-Salerno – Streaming su Pallamano TV

Baseball

19:10 – MLB: Detroit Tigers vs Toronto Blue Jays – Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo e NOW

Calcio