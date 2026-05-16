Sport in tv 16 maggio: Sinner-Medvedev riparte a Roma, Giro d’Italia, MotoGP Sprint e Sportface su Prime Video

Sabato con la ripresa della semifinale Sinner-Medvedev agli Internazionali di Roma (6-2, 5-7, 4-2, 40-A), la Sprint Race MotoGP a Barcellona, l'ottava tappa del Giro d'Italia da Chieti a Fermo e la FA Cup su DAZN. Su Volare TV la Final Eight di ginnastica artistica da Bergamo, su Climbing TV la Coppa Italia Speed
Sabato 16 maggio è una delle giornate più dense della stagione: gli Internazionali BNL d’Italia riprendono con la semifinale sospesa tra Sinner e Medvedev, la MotoGP va in scena con la Sprint Race a Barcellona e il Giro d’Italia attraversa l’Abruzzo verso le Marche.
- 08:37 – Old But Gold
- 09:45 – Inside
- 10:46 – Shakerati
- 11:35 – Arigatoni
- 12:28 – All Around – International
- 12:42 – 1ª Coppa del Mondo ISSF – Trap Maschile – Tangeri 2026
- 13:29 – Giro d’Italia – Daily Highlights
- 13:46 – Giro Express
- 14:43 – Live Event – Final Eight 2026
- 19:33 – FATE
- 20:06 – 3ª Tappa Coppa Italia Paraclimbing 2026
- 22:29 – Battiti Winter
- 23:32 – Shakerati
Ginnastica artistica
- 14:45 – Final Eight di Ginnastica Artistica M/F – Bergamo 2026 – Diretta su Volare TV – Gymnastics TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video
Arrampicata
- 15:00 – 1ª Tappa Coppa Italia Speed 2026, qualifiche – Diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV
- 18:00 – 1ª Tappa Coppa Italia Speed 2026, finali – Diretta su Climbing TV
Tennis – Internazionali BNL d’Italia
- Non prima delle 15:00 – ATP Roma, semifinale (ripresa): Sinner vs Medvedev, si riparte da 6-2, 5-7, 4-2, 40-A – Diretta tv su Sky Sport Tennis e TV8; streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV e tv8.it. Attenzione: su Sky Sport Uno e TV8 alle ore 15:00 è prevista la Sprint Race MotoGP; il palinsesto esatto verrà definito a ridosso degli eventi
- 13:00 – ATP Roma, semifinale doppio: Bolelli/Vavassori vs Harrison/Skupski – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Tennis; streaming su tv8.it, SkyGo, NOW e Tennis TV
- 17:00 – WTA Roma, finale singolare: Gauff vs Svitolina – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis; streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX
MotoGP – GP Catalogna
- 08:40 – Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 09:25 – Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 10:10 – MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW
- 10:50 – MotoGP, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
- 12:45 – Moto3, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
- 13:40 – Moto2, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP e TV8; streaming su SkyGo, NOW e tv8.it
- 15:00 – MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; differita alle 19:00 su TV8; streaming su SkyGo e NOW
Superbike – GP Repubblica Ceca
- 09:40 – Prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming
- 11:15 – Superpole – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo e NOW
- 14:00 – Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno; streaming su SkyGo e NOW; differita alle 21:00 su TV8
Formula E – GP Monaco
- 07:30 – Prove libere 1 – Streaming su Discovery+ e HBO Max
- 09:10 – Prove libere 2 – Streaming su Discovery+ e HBO Max
- 10:40 – Qualifiche – Streaming su Discovery+ e HBO Max
- 15:05 – Gara – Diretta tv su Italia 1; streaming su Mediaset Infinity, Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN
Ciclismo – Giro d’Italia
- 13:35 – Ottava tappa: Chieti-Fermo – Diretta tv su RaiSport HD fino alle 14:00 poi Rai 2; streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN
Ciclismo (altri)
- 09:50 – Giro dei Paesi Baschi femminile, seconda tappa – Streaming dalle 12:05 su Discovery+ e HBO Max
- 12:10 – Giro di Ungheria, quarta tappa Mohacs-Pecs – Streaming dalle 15:00 su Discovery+ e HBO Max
- 13:00 – Tour du Finistère – Streaming dalle 14:30 su Discovery+ e HBO Max
Atletica – Diamond League
- 11:19 – Diamond League a Shanghai – Diretta tv su Sky Sport Arena dalle 13:00 e su RaiSport HD dalle 14:00 alle 14:55; streaming su RaiPlay Sport 2, SkyGo e NOW dalle 13:00
Volley
- 17:00 – Champions League, semifinale: Perugia vs PGE Projekt Varsavia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN
- 20:30 – Champions League, semifinale: Aluron Warta Zawiercie vs Ziraat Bankkart Ankara – Diretta tv su Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley TV e DAZN
Basket
- 18:30 – Serie A, quarti playoff scudetto gara-1: Olimpia Milano vs Reggio Emilia – Diretta tv su Sky Sport Basket e Cielo; streaming su SkyGo, NOW, LBA TV e cielotv.it
- 20:30 – Serie A, quarti playoff scudetto gara-1: Brescia vs Trieste – Streaming su LBA TV
Triathlon
- 03:00 – World Triathlon Championship Series a Yokohama, gara femminile – Streaming su Triathlon Live TV
- 05:45 – World Triathlon Championship Series a Yokohama, gara maschile – Streaming su Triathlon Live TV
Rugby
- 13:45 – United Rugby Championship: Sharks-Zebre – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW
- 16:00 – United Rugby Championship: Bulls-Benetton – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW
- 17:30 – Serie A, semifinale scudetto ritorno: Valorugby Emilia-Viadana – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay e The Rugby Channel
Golf
- 14:00 – PGA Championship, terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf e Sky Sport Uno dalle 23:45; streaming su SkyGo e NOW
Pentathlon
- 10:00 – Coppa del Mondo a Pazardzhik, semifinale maschile A – Streaming su UIPM TV
- 14:00 – Coppa del Mondo a Pazardzhik, semifinale maschile B – Streaming su UIPM TV
Hockey su ghiaccio
- 12:20 – Mondiali: Austria-Gran Bretagna e Slovacchia-Norvegia – Streaming su Sporteurope.tv
- 16:20 – Mondiali: Italia vs Canada e Finlandia-Ungheria – Streaming su Sporteurope.tv
- 20:20 – Mondiali: Slovenia-Cechia e Svizzera-Lettonia – Streaming su Sporteurope.tv
Pallanuoto
- 16:45 – Serie A1: Posillipo-Ortigia – Nessuna copertura tv/streaming
- 19:00 – Serie A1: De Akker-Salerno, Napoli-Roma, Pro Recco-Olympic Roma, Quinto-Florentia, Telimar-Savona – Nessuna copertura tv/streaming
- 20:00 – Champions League femminile, ritorno quarti: Roma-Mataro – Streaming su European Aquatics TV
- 20:00 – Euro Cup femminile, semifinale ritorno: Trieste-Zodiac – Streaming su European Aquatics TV
Padel
- 18:00 – Padel Premier Tour a Buenos Aires – Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su SkyGo e NOW
Pallamano femminile
- 18:30 – Serie A, finale scudetto gara-1: Erice-Salerno – Streaming su Pallamano TV
Baseball
- 19:10 – MLB: Detroit Tigers vs Toronto Blue Jays – Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su SkyGo e NOW
Calcio
- 15:00 – Serie A femminile: Roma-Genoa – Diretta tv su RaiSport HD; streaming su RaiPlay e DAZN
- 15:30 – Bundesliga: Bayern Monaco-Colonia (Sky Sport 251) e altre 8 partite in diretta gol su Sky Sport Calcio; streaming su SkyGo e NOW
- 16:00 – FA Cup, finale: Chelsea vs Manchester City – Streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN
- 18:00 – Serie A femminile: Inter-Como – Streaming su DAZN
- 20:00 – Serie B, andata semifinale playoff: Juve Stabia-Monza – Streaming su Amazon Prime Video e DAZN
- 20:30 – Supercoppa Italiana Serie C: Vicenza-Benevento – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e RaiSport HD; streaming su SkyGo, NOW e RaiPlay
- 20:30 – Serie C, ritorno play-out: Torres-Bra – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW