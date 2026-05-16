Boxe, fasi finali campionati italiani U19: segui la diretta su Italia Boxe Tv

Colpo dopo colpo, si entra nel vivo delle fasi finali dei campionati italiani maschili Under 19: oggi la diretta su Italia Boxe Tv – piattaforma Sportface

Le magie della grande boxe animano un weekend tutto da vivere per le giovani stelle dei guantoni in Italia. Da ieri, infatti, i campioncini si stanno mettendo alla prova nelle sfide dedicate agli Under 19 uomini e lo stanno facendo presso le strutture del Villaggio D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi.

Ieri è stato tempo di quarti di finale, che si sono disputati in doppia seduta. La prima è iniziata dalla 11, la seconda nel primo pomeriggio, precisamente alle 14. Oggi, invece, il livello sarà ancora più alto, perché i talenti azzurri se la vedranno in semifinale, senza esclusione di colpi.

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Cambia un po’ il programma rispetto a ieri: infatti, i match andranno in scena in sessione unica a partire delle ore 14:00. Ci sarà da stare con il fiato sospeso e sostenere fino all’ultimo round i ragazzi impegnati sul ring: se ne vedranno delle belle.

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Dove vedere le fasi finali dei campionati italiani Under 19

Rispetto a ieri, non cambia chi trasmetterà l’evento. Anche le semifinali saranno visibili su Italia Boxe Tv – piattaforma Sportface TV, regolarmente dalle ore 14.

Ricordiamo, inoltre, che trasmetterà anche l’ultima giornata: le finali sono previste per domani, in sessione unica, a partire dalle ore 14:30. Un altro appuntamento da non perdere su Sportface TV.