Verstappen sempre più lontano dalla Formula 1: offerta da capogiro - Sportface.it

Verstappen sempre più lontano dalla Formula 1: offerta da capogiro

Max Verstappen, il tetracampeone del mondo, potrebbe presto fare un passo che nessuno si sarebbe mai aspettato: lasciare la Formula 1. Nonostante il suo contratto con Red Bull Racing fino al 2028, le recenti rivelazioni su trattative con Ford per un progetto nel Mondiale Endurance (WEC) hanno scosso il paddock della F1, sollevando preoccupazioni sulle sue intenzioni future.

Le voci si sono fatte sempre più concrete quando Ford ha confermato di essere in trattativa con Verstappen per entrare nel progetto Hypercar. Questa prospettiva non è una novità assoluta per il pilota olandese, che ha più volte espresso il suo interesse per le gare di endurance, in particolare la mitica 24 Ore di Le Mans. Ma ora, con l’approvazione di Ford, sembra che quel sogno possa diventare realtà molto più presto di quanto si pensasse.

Verstappen: la passione per la velocità oltre i confini della F1

Il campione olandese non ha mai nascosto la sua passione per le competizioni oltre la Formula 1. Il suo imminente debutto nelle 24 Ore di Nürburgring con Mercedes-AMG GT3 è solo l’ultimo segnale di una curiosità crescente verso altre forme di automobilismo. Non solo una star mediatica, ma un vero tecnico in grado di sviluppare auto, Verstappen è visto da Ford come una risorsa preziosa per il progetto Hypercar. La sua abilità di fornire feedback più preziosi dei dati raccolti dai tecnici durante le prove ha fatto schizzare il suo valore all’interno del team.

Il futuro di Verstappen è davvero fuori dalla F1?

Anche se il contratto con Red Bull è solido, la situazione non è così semplice. Il coinvolgimento di Ford con Red Bull come motorista di F1 ha sicuramente rafforzato il legame, ma nessuno sembra più certo che Verstappen rimarrà legato alla massima categoria ancora per lungo tempo.

Le parole di Logan Sargeant, pilota Ford nel WEC, che ha definito Verstappen “il migliore di tutti i tempi” e ha sottolineato la sua capacità di vincere anche con il peggior equipaggiamento, hanno fatto ulteriormente esplodere i rumors.

Se è vero che non ci sono ancora trattative concrete per il passaggio di Verstappen dal circus della F1 al WEC, la possibilità che un giorno l’olandese prenda questa direzione è tutt’altro che remota. La sua intenzione di esplorare nuovi orizzonti e la crescente attenzione per le corse di resistenza potrebbero segnalare l’inizio della fine della sua esperienza in Formula 1.