Alcaraz: “Sinner mi rende migliore”. E lancia la sfida anche… sul kart

Lo spagnolo elogia il rivale azzurro: la competizione con il numero uno italiano è uno stimolo costante dentro e fuori dal campo.

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continua a rappresentare uno dei motori principali del tennis mondiale. Il campione spagnolo ha sottolineato quanto il confronto con l’azzurro sia determinante per la sua crescita sportiva, evidenziando il valore di una competizione ad altissimo livello.

“Sinner mi ha reso un giocatore molto migliore”, ha spiegato Alcaraz in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Avere lui come riferimento in ogni allenamento mi spinge a curare ogni dettaglio, soprattutto pensando alle sfide che ci attendono. Sono davvero grato che sia nel circuito, perché mi porta a dare sempre il massimo”.

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Una rivalità sempre più centrale, capace di elevare il livello tecnico di entrambi e di attirare grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Non solo tennis: la sfida continua

Il rapporto tra i due fuoriclasse non si limita ai campi da tennis. Alcaraz ha raccontato come con Sinner si parli spesso anche di golf e della possibilità di organizzare una partita insieme tra un torneo e l’altro.

“Quando ci incontriamo negli spogliatoi parliamo spesso di golf, dei campi dove abbiamo giocato o dove vorremmo andare. È sempre piacevole condividere questi momenti”, ha spiegato lo spagnolo.

E poi la battuta sulla sfida alternativa: “In questo periodo non mi sto allenando molto, però sto migliorando sul kart. Attento Jannik, perché potremmo sfidarci anche in pista”.