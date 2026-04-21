World Boxing Cup 2026, cinque vittorie azzurre nel Matchday 1 a Foz do Iguaçu

Ottimo avvio per l’Italia nella prima tappa della World Boxing Cup: successi per Gemini, Baldassi, Malanga, Tumminello e Chime. Il torneo prosegue fino al 26 aprile.
Buon esordio per l’Italia nella prima tappa della World Boxing Cup 2026, in corso a Foz do Iguaçu, in Brasile, dove il Matchday 1 ha regalato risultati positivi per la squadra azzurra impegnata sul ring del Rafain Palace Hotel. La competizione, che culminerà con le finali del 26 aprile, vede la partecipazione di otto pugili italiani nella categoria maschile e quattro in quella femminile.
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Matchday 1: cinque successi per l’Italia
Nella prima giornata di gare arrivano cinque vittorie per i pugili italiani. Nei 75 kg femminili Melissa Gemini supera Cabrera (Uruguay) con il punteggio di 3-1. Successo anche per Michele Baldassi nei 60 kg maschili, che ha la meglio su Mahammadalia (Azerbaijan) per 3-2.
Stesso punteggio per Gianluigi Malanga nei 75 kg maschili contro Cebotari (Moldova), mentre Gerlando Tumminello negli 80 kg maschili si impone prima del limite per WTKO nel primo round contro Elsharkawi (Egitto). Vittoria convincente anche per Dean Nwokedi Chime nei 90 kg maschili, che supera Marley (Irlanda) con un netto 4-1.
Sconfitta invece per Chiara Saraiello nei 70 kg femminili contro Surmeneli (Turchia).
Il programma degli azzurri nei prossimi giorni
Il torneo prosegue con diversi incontri che vedranno impegnati gli atleti italiani.
Il 21 aprile Martina Vassallo affronterà Nishinaka (Giappone) nei 51 kg femminili, mentre Davide Fiore sarà opposto a Centurion (Paraguay) nei 65 kg maschili.
Il 22 aprile sono in programma numerosi match: Tumminello affronterà Veocic (Croazia) negli 80 kg, Malanga sfiderà Traore (Francia) nei 70 kg, Baldassi incontrerà Al Ahmadieh (Canada) nei 60 kg, Rebecca Nicoli combatterà contro Yu Tian (Cina) nei 60 kg femminili, mentre Salvatore Attrattivo affronterà Garboyan (Armenia) nei 50 kg.
Il 23 aprile Melissa Gemini tornerà sul ring contro Santos (Brasile) nella semifinale dei 75 kg femminili, mentre Chime affronterà Scott (Inghilterra) nei 90 kg maschili.
Il 24 aprile sarà la volta di Gabriele Guidi Rontani contro Yagi (Giappone) nei 75 kg maschili e di Paolo Caruso contro Sultanbek (Kazakhstan) negli 85 kg.
Programma della competizione
La manifestazione si sviluppa secondo il seguente calendario:
19 aprile – sorteggi
20-24 aprile – fase preliminare
25 aprile – semifinali
26 aprile – finali
La squadra azzurra
Tra gli uomini fanno parte del team Salvatore Attrattivo (50 kg), Michele Baldassi (60 kg), Davide Fiore (65 kg), Gianluigi Malanga (70 kg), Gabriele Guidi Rontani (75 kg), Gerlando Tumminello (80 kg), Paolo Caruso (85 kg) e Dean Nwokedi Chime (90 kg).
Nel settore femminile sono impegnate Martina Vassallo (51 kg), Rebecca Nicoli (60 kg), Chiara Saraiello (70 kg) e Melissa Gemini (75 kg).
Lo staff tecnico è composto dal direttore tecnico Giovanni De Carolis, dal responsabile tecnico Clemente Russo, dal tecnico Giuseppe Perugino, dal fisioterapista Roberto Ciccotti, dal medico Carmela Ignozza e dal team leader Matteo Schiavone.